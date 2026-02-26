オードリー・若林正恭の初小説『青天』が文芸書ジャンルで自身初の1位【オリコンランキング】
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（アオテン）が、2月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.9万部（2万9293部）で3位にランクイン。ジャンル別「文芸書」で自身初の1位を獲得した。
【写真】初小説『青天（アオテン）』が発売！書店を訪れサインを書くマスク姿のオードリー若林
本作は、アメリカンフットボールにすべてを懸ける総大三高の「アリ」こと中村昴を主人公に、焦燥と情熱を描いた長編小説。タイトルの「アオテン」は、アメフト用語で試合中に仰向けに倒されることを意味する。
若林は刊行にあたり「アリと一緒に 地面を蹴って ぶつかって ふっ飛ばされてみてください。」とコメントを寄せている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月2日付：集計期間：2026年2月16日〜22日＞
