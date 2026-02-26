◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 町田―千葉（２７日・Ｇスタ）

Ｊ１千葉は２７日にアウェーで町田と対戦する。Ｊ２時代の２０２３年以来３年ぶりの試合で、千葉には町田の選手やスタッフと関わりがある選手が多い。

前貴之は弟・寛之との６年ぶりで、かつＪ１では初めての兄弟対決が実現する。ケガの復帰から間に合えば、安井拓也は古巣との戦いとなる。高橋壱晟と天笠泰輝は青森山田高時代の恩師・黒田剛監督との対戦。高橋は前節の試合後に「３年前から成長した姿を見せたい」と意気込んでいた。小林祐介と町田・中山雄太は柏の下部組織出身で２歳違い。小林は２５日の試合前会見で「ユースの時もプロに上がってからも一緒にやっていますし、そういう仲間とまたＪ１で対戦できるのはとてもうれしいこと」と語った。

チームは昨季の疲労蓄積によってケガ人が続出しているが、徐々に戦力が戻りつつある。前節ではＭＦエドゥアルドが途中出場で帰ってきた。試合後に「状態としてはすごくいい。あとは試合勘のところ」と話し、問題はなさそうだ。

気になるのは、ちばぎんカップから３試合連続先発出場ながら前節はコンディション不良で先発を外れた日高大、久保庭良太の状態。日高は今節間に合うと見通しだが、久保庭の完全復活は次節以降になるとの見方がある。

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、鈴木大、河野、日高

ＭＦ イサカ、小林、前、津久井

ＦＷ 石川、カルリーニョス

（千葉担当・綾部 健真）