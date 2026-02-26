きのう（25日）夜、川崎市の県道で、29歳の男性が路上で血を流して倒れている状態で見つかり、その後死亡が確認されました。男性の体にはタイヤでひかれた跡があり、警察は自殺とひき逃げ事件の両面で捜査しています。

きのう午後8時45分ごろ、川崎市中原区の片側2車線の県道で「ドーンという音が鳴って振り返ったら人が倒れていた」と通行人の女性から110番通報がありました。

警察によりますと、中原区に住む29歳の会社員の男性が路上で血を流して倒れていて、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

現場付近の防犯カメラには、男性が現場近くのマンションから道路に落下する様子が写っていたということですが、男性の体にはタイヤでひかれた跡があるということです。

警察は、マンションから飛び降りて路上に倒れていた男性を乗用車がはねて逃走したとみて、自殺とひき逃げ事件の両面で捜査しています。