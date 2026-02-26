テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２６日、高市早苗首相が先の衆院選で当選した自民党全議員にカタログギフトを配布したことについて報じた。

高市首相は先の衆院選で当選した３１５人の自民党議員に対し、当選祝いなどの名目で１人当たり３万円相当、計９４５万円分のカタログギフトを贈った。高市首相は２４日、自身のＸ（旧ツイッター）で「今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません」と投稿した。

番組では２５日から始まった参院・本会議での代表質問でギフト配布について追及されたことを伝えた。そこで高市首相は自身が支部長を務める「奈良県第２選挙区支部として品物を寄付したものでございます」と法令上の問題はないと強調したとした。

また自民党議員の中には贈呈されたカタログギフトを未開封にしている議員がいることも紹介した。

コメンテーターを務めるジャーナリストの柳澤秀夫氏は「庶民感覚からしたら大いにずれていますよね」と指摘。自民党の議員の中には我々と近い感覚を持っている人もいるのかなとは思いましたけど、未来じゃなくて今考えなきゃいけない問題だということと、それとやっぱり永田町の常識は我々国民の感覚からすると非常識だなというのがいまだに変わっていないということが改めて見せつけられたような気がします」と私見を語った。

さらに「やはり高市１強ということがこういうところにも表れてきているのかなという気がする。（約）１０００万円ですからね。これを国会議員一人ひとりに…まあどうなのかな…常識の問題で考えるとやっぱり腑に落ちませんね」と続けた。