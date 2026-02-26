ハイヒール・モモコ、7個の手作りスタッフ弁当披露「おかずぱんぱんで凄い」「調理時間が気になるレベル」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月25日、自身のInstagramを更新。スタッフへの手作り弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】62歳大御所芸人「おかずぱんぱんで凄い」卵焼き・焼売などぎっしり詰まった弁当7つ
モモコは「今日は、『よ〜いドン！』でした」とつづり、写真を投稿。「いつものようにマネージャーやスタイリスト、メイクさんなどにお弁当を作りました」と紹介し、卵焼きやトマト、焼売や厚揚げの煮物などのおかずと、ご飯の上に鮭やちりめんじゃこ、漬物などを乗せた豪華なお弁当7個を公開している。
この投稿に「おかずぱんぱんで凄い」「調理時間が気になるレベル」「豪華なお弁当」「愛情感じる」「元気になれそう」「仕事が捗るメニュー」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
◆ハイヒール・モモコ、スタッフへの手作り弁当公開
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
