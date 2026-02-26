美談の皮をかぶった“自己都合”、HYBEにとっては「マイナス取引」…ミン・ヒジンの和解案が成立しない理由

タイミングは、もはや芸術に近い。

1審で勝訴し、控訴審に移る前で、世論の疲労感が最も少ない時期といえる。まさに反撃の好機だ。

【全文】ミン・ヒジン、「256億ウォン放棄」で和解を提案

しかも「256億ウォン（約28億円）放棄」とともに、大局的な和解を求めるメッセージは、一見もっともらしく映った。

“NewJeansの生みの親”と呼ばれたooak recordsミン・ヒジン代表の虚を突く設計で主導権を握ろうとする手腕は、確かに認めるべきだろう。だが、そこまでだ。

HYBEがミン代表の「ビッグディール」に応じる理由は見当たらない。

計算が合わない「マイナス取引」

ミン代表が提示した256億ウォンという金額は、1審判決に基づく結果にすぎない。

2月25日、記者会見で発言するミン・ヒジン代表

HYBEが即座に控訴した以上、法廷闘争はなお進行中であり、いつ覆るかわからない。確定していない債権を担保に差し出したに等しい。

しかも、時価総額が数兆ウォンに達するHYBEにとって、256億ウォンは会社の命運を左右するほど致命的な打撃ではない。

算数も合わない。非対称性があまりに深刻だ。ミン代表が256億ウォンを放棄する代わりに、HYBEに取り下げを求めた訴訟の規模は、それをはるかに上回る。

まず、ADORが専属契約違反を理由にNewJeansの元メンバー・ダニエルやミン代表らに提起した損害賠償請求額だけでも、430億ウォン（約47億円）台に達する。

これに、ILLITのBELIFT LAB（20億ウォン）、LE SSERAFIMのSOURCE MUSIC（5億ウォン）、シン・ウソク監督に対する11億ウォン（1審で10億ウォン勝訴）など、錯綜した訴訟額をすべて合算すれば、ミン代表が手にしている256億ウォンの価値を軽々と上回る。

HYBEの立場からすれば、あまりにも割に合わない取引を堂々と持ちかけられた格好だ。

謝罪の一言もない「居直りの和平協定」

ミン代表の態度もまた、HYBEが提案を受け入れがたい要因である。

ミン・ヒジン代表

今回の紛争過程で、HYBE傘下の他アーティスト（ILLIT、LE SSERAFIMなど）や関係者、そしてファンダムは、取り返しのつかない深い傷を負った。株主もまた、莫大な疲労と損失を被っている。

この巨大な対立を収束させるには、自身の行動によって派生した他レーベルの被害に対する謝罪が先にあるべきだった。しかしミン代表は一言の謝罪もなく、「大人たちがステージではなく法廷で争う現実が残念だ」と述べ、和解というカードを切った。時期尚早と言わざるを得ない。

裁判所も、ミン代表の行為が「重大な違法行為ではない」と判断したにすぎず、道徳的に完全だと免罪符を与えたわけではない。

パン・シヒョク議長の立場からすれば、いくら大局的な決断を下したくとも、傷ついた自社アーティストや株主を裏切ってまで、この提案を受け入れる名分はない。

自ら孤立を招いた「朗読会見」

自ら孤立を招いた形だ。2月25日に開かれた記者会見は、ミン代表の戦略的限界をそのまま露呈した。

いつものように日程をねじ曲げる形で前日に緊急会見を予告し、約束の時間より6分遅れて姿を現した彼女は、用意してきた5分余りの声明文を読み上げただけで、さっさと会場を後にした。遅刻に対する道義的な謝罪もなかった。

会場を後にするミン・ヒジン代表

質問は一切受け付けず、質疑応答の時間がないことも事前に告知されていなかった。

メディアを「単なるスピーカー」として扱ったに等しい。コミュニケーションと和解を掲げた当日のメッセージとも矛盾する。1時間以上待たされた取材陣からは、「記者を動員しただけだ」との抗議が相次いだ。

ミン代表の「ビッグディール」は、華やかな大義名分で包まれてはいるが、その実態は一方的で中身の薄い取引提案にすぎない。そうしたなかで、ミン・ヒジンのビッグディールをHYBEが真剣に受け止める理由はない。

結局のところ、HYBEとミン代表の本当の勝負は、記者会見場ではなく、冷たい法廷の中で決着がつく公算が大きい。