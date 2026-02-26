4児の母・平愛梨、息子たちが野菜を「パクパク食べる」料理5つ紹介 実際の食卓も公開「工夫されてて尊敬」「4人分もすごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの平愛梨が2月25日、自身のInstagramを更新。工夫している手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】4児のママタレ「4人分もすごい」野菜たっぷりミートソース＆ペンネなどずらり子供用ごはん
平は「子供ごはん お弁当にお野菜入れても残すから他のごはんで野菜たっぷり入れると決めた」とつづり、子供用の手作りごはんの写真を投稿。ペンネとミートソースのほか、鶏手羽中を焼いたものや、サラダを残さないよう小分けにする工夫がされた食卓を公開した。
また、なかなか野菜を食べない子ども達だが、ミートスパゲッティ、ハンバーグ、チャーハン、オムライス、カレーライスに入っている野菜は「パクパク食べる」と紹介し、子ども達と一緒に座って食べようとしても「『おかわりください』合戦」が始まるという微笑ましい苦労話も披露している。
この投稿に「料理上手なママ」「工夫されてて尊敬」「4人分もすごい」「美味しそう」「野菜食べないあるあるで親近感」「メニュー真似したい」などと反響が集まっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
◆平愛梨、工夫凝らした子どもご飯披露
◆平愛梨の投稿に反響
