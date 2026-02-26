生ビールが580円→190円、上ハラミが880円→440円　12品以上が何皿･何杯でも特別価格【牛角「春も焼肉フェア」】

焼肉チェーン「牛角」は、3月2日(月)から3月19日(木)までの平日限定で「春も焼肉フェア」を開催する。

本企画では、人気メニュー12品以上を対象に、何皿･何杯でも特別価格で提供する。生ビール(中ジョッキ)は通常580円(税込638円)のところ190円(税込209円)、「牛角上ハラミ」は通常880円（税込968円）のところ半額の440円（税込484円）となる。他にも、とんタン塩、ジューシーカルビ、牛角冷麺などが特別価格メニューとしてラインアップされる。

〈春も焼肉フェア 対象商品〉

【特別価格 税込209円】

･アサヒスーパードライ（中ジョッキ）

(通常価格 税込638円）

･ハイボール

（通常価格 税込583円）

･牛角無糖レモンサワー

（通常価格480円 税込528円）

･やみつきキャベツ

（通常価格350円 税込385円）

･焼きパイン

（通常価格290円 税込319円）

･牛角アイス（バニラ･抹茶）

（通常価格290円 税込319円）

税込209円ラインアップ

【特別価格 税込319円】

･とんタン塩

（通常価格 税込638円）

･ジューシーカルビ

（通常価格 税込550円）

･ふりそで（特製醤油焼き･塩ダレ）

（通常価格 税込528円）

･牛角冷麺（ハーフ）

（通常価格480円 税込528円）

税込319円ラインアップ

【特別価格 税込429円】

･やみつき豚ホルモン（塩ダレ･味噌ダレ）

（通常価格 税込583円）

【特別価格 税込484円】

･牛角上ハラミ（タレ･塩ダレ）

（通常価格 税込968円）

【特別価格 税込528円】

･牛角冷麺（レギュラー）

（通常価格 税込858円）

〈「春も焼肉フェア」概要〉

実施期間：2026年3月2日(月)〜3月19日(木) ※平日限定

実施店舗：全国の牛角店舗

※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く

※一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合あり

利用方法：着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示

※割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可能

※利用条件の詳細は、専用ページで確認

■「春も焼肉フェア」専用ページ