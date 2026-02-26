NEXZ・YU「香りで僕の気分がわかるかも（笑）」 お気に入りフレグランスも紹介

NEXZのYUさんが、ananモテコスメ大賞トレンド部門のフレグランスをお試ししました。

1. CHANEL「チャンス オー スプランディド ヘア＆ボディ オイル」

「“チャンス”の香りが大好き。寝る前に髪にふわっとつけると、タンドゥルとはまた違うリラックス感が得られてよく眠れます」

CHANEL「チャンス オー スプランディド ヘア＆ボディ オイル」

上質なフローラルの香りに癒されまくる 賞

しっとり＆リラックスの至福感

魅惑的なラズベリーがローズ ゼラニウムのフローラルノートと溶け合い、アイリスとセダー、ホワイトムスクの香りが寄り添う。魅惑的な“チャンス オー スプランディド”からオイルが登場。しっとりなめらかなテクスチャーで、髪とボディを整える。「ブリーチを繰り返しているため髪がパサつきがちですが、トリートメントをして乾かした髪に数プッシュ分つけるだけで潤ってまとまるのがお気に入り」。150ml \18,700（シャネル カスタマー ケア センター TEL. 0120-525-519）

2. BAUM「オードトワレ サクラツリー」

「4月生まれなので、桜を感じさせる香りは落ち着きます。キャンプとかお散歩など、自然に触れるシチュエーションで使いたい」

桜の香りでシーズンムードを高める 賞

心まで満たされる桜の香りが◎

“樹木との共生”をテーマに掲げるBAUM。桜の蕾がほころぶ瞬間の清楚な香りは、桜の樹木が持つ清らかなエネルギーを感じさせ心まで満たす。ウッディをベースに、爽やかなグリーン、可憐なフローラルがトップからミドルへ変化。「BAUMを使うのは初めてでしたが、軽くてさっぱりした香りのとりこになりました。シーンを選ばずに気軽に使えるのがいい。他の香りも試してみたい！」。60ml \19,800 限定販売中（BAUM お客さま窓口 TEL. 0120-332-133）

3. YVES SAINT LAURENT「リブレ オーデパルファム べリークラッシュ」

「心がときめくようなお出かけシーン、例えばイルミネーションを見にいく時とかに気分を上げるために使いたいです」

甘いベリー系でときめき気分格上げ 賞

仲良しメンバーにもおすすめ！

ジューシーなラズベリーが、“リブレ”シリーズを象徴する甘いフローラルラベンダーと、芳醇でクリーミーなココナッツと溶け合う、遊び心がありながらも洗練されたフルーティフローラルの香り。「この甘さはまさに僕のタイプです。メンバーのTOMOYAにも似合うと思ったのでおすすめしてみたら『めっちゃいい香り！』と絶賛していました」。50ml \20,460 2/27発売（イヴ・サンローラン・ボーテ お客様相談室 TEL. 0120-526-333）

香りは気分の表れ。最近は、ペアリングも楽しんでいます

柔軟剤の香りをきっかけに、中学時代からフレグランスにハマり集め始めたというNEXZ（ネクスジ）のYUさん。アグレッシブなブレイキンダンスを得意とする一方で、香りの好みは「甘い系」だそう。

「フレグランスは15個ぐらい持っています。SNSなどで気になるものを見つけたら、必ずミニサイズを試してから買うようにしているのですが、フレグランスに詳しいメンバーのSEITAに教えてもらったりも。愛用しているシャネルのチャンス オー タンドゥルもSEITAからもらいました。ジョー マローン ロンドンも好き。イングリッシュ ペアー＆フリージアを手の甲に馴染ませたあと服の上から全身につけたら、ピオニー＆ブラッシュ スエードや最近好きなウッド セージ＆シーソルトを重ねづけしてペアリングを楽しんだりしています。カッコよく決めたい日、ラフに過ごしたい日などその日のテーマで香りを選ぶので、香りで僕の気分がわかるかも（笑）」

YU

2005年4月27日生まれ、福岡県出身。グローバル・ボーイズグループ「NEXZ」のメンバーで高いダンススキルを持つ。LIVE Blu-ray『NEXZ LIVE TOUR 2025“One Bite” in 日本武道館』が発売中。