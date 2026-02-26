国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「浅野高校」です。

浅野高校 私立／男子校／中高一貫／神奈川県横浜市神奈川区

横浜の街と港を見下ろす神奈川御三家のひとつ

神奈川県において、学力レベルで肩を並べる、栄光学園、聖光学院とこの浅野高校の３校を称して「神奈川御三家」と呼ばれる。

神奈川県横浜市神奈川区にある、完全中高一貫の男子校で、多数の企業を設立し京浜工業地帯の生みの親といわれる、実業家の浅野總一郎によって大正９年（１９２０）に設立された。

立地の良さは評判になっており、横浜の街や港を見下ろす丘の上にある。その広さは東京ドームがすっぽり入る。また人工芝のグラウンドは、野球やサッカーの公式試合が開催されるほどで、運動設備も充実している。

校訓としては、同志社から招聘（しょうへい）され、クリスチャンでもあった初代校長・水崎基一の教育理念である「愛と和」、創立者・浅野總一郎の座右の銘である「九転十起（きゅうてんじゅっき）」がある。

多彩な人材も多く輩出

栄光学園は１９５０年代から、聖光学院は１９６０年代から二桁の東京大学合格者を出していたが、浅野は１９８９年になって実現している。教職員の質向上に努力したのも躍進の原因と言われる。

現在では東京大学をはじめとする難関大学への進学実績を誇り、多彩な人材も多く輩出している。２０２５年度の大学入試では、東京大学に51名、京都大学に４名、東京科学大学に20名、一橋大学に７名の合格者を出した。また私立の難関大学では、早稲田大学に１１２名、慶應義塾大学に１４３名、東京理科大学に84名という多数の合格者を出している。

学習面だけでなく、部活動や学校行事にも力を入れていて、運動部では、野球部やサッカー部の活動が盛んなほか、アメリカンフットボール部やボクシング部、アーチェリー部といった他校にあまりない部も活躍している。

文化部は、棋道部が県大会の団体戦で優勝しているほか、吹奏楽部やディベート部も活発に活動している。

浅野高校の卒業生には、各界で活躍する人材が多数いる。スポーツでは、殿堂入りの名選手・飯田徳治（プロ野球選手）。政治家では大出俊（元郵政大臣）、藁科満治（元内閣官房副長官）。ほかでは、中古車販売の井上恵博（ケーユーホールディングスの創業者）、日本の芸能プロダクションの草分け、堀威夫（「ホリプロ」の創業者）、堺正幸（アナウンサー）も同校の卒業生だ。

