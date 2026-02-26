2026年2月26日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、北海道三大ラーメンの一つ「旭川醤油ラーメン」を徹底調査！

【写真】スタジオの試食会に「旭川醤油ラーメン」が登場！スタジオゲストたちの感想は…？



『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーで今回注目したのは、「旭川醤油ラーメン」。

札幌味噌ラーメン、函館塩ラーメンと並び、『北海道三大ラーメン』の1つである「旭川醤油ラーメン」。旭川市内の100軒以上の店で食べられ、その特徴は〈こってり〉と〈あっさり〉が両立したスープ。

ずっと熱々のスープは、東京などで定着する30年以上も前に旭川醤油ラーメンの老舗が開発したという〈動物系と魚介系のWスープ〉。

トッピングも旭川市ならではの謎トッピングがあるそうで――!?

スタジオの試食会にも地元の人気店の「旭川醤油ラーメン」が登場。旭川出身ゲストの杉村太蔵がその魅力を熱く語る。



初登場の大分出身・ヴァイオリニストの廣津留すみれが「瀧廉太郎メドレー」を演奏！（写真提供：読売テレビ）

ケンミンにカリスマ的な存在として尊敬されている偉人に注目し、ケンミン性の根源に迫るコーナー『ケンミンヒーローズ』。

今回注目したのは大分県民がリスペクトする偉人、瀧廉太郎。大分県には福沢諭吉や大友宗麟などたくさんの偉人がいるが、竹田市に住む大分県民は、日本を代表する西洋音楽の先駆的作曲家・瀧廉太郎のことを超リスペクトしているという。

しかし、瀧廉太郎の出身は東京都。大分県との関係は……？調査の結果、瀧廉太郎と竹田市の深い関係が明らかに！



初登場の兵庫出身・橋本じゅん（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツのOSAKA 爆笑！オカン伝説2026』のコーナーでは、大阪のお笑い遺伝子を生み出している偉大なる母、なにわのオカンたち。そんなオカンたちの爆笑エピソードを大公開！

「骨折して痛いのに、どうしても行きたいオカンの場所とは？」「ブラジャーがずっときれいな形をキープできるオカンの知恵？」「娘の20際の誕生日に計画したオカンサプライズとは!?」など爆笑エピソードが次々登場。

そして、番組に何度も登場し、爆笑をさらった《名物オカン》店じまいの日に密着！