2025年9月には自身初となる日本武道館公演を開催。音楽活動にとどまらず、ジャンルの垣根を越えて活躍の幅を広げているアーティスト・あの。デビュー5周年を迎え、いじめられた過去や復讐を原動力とする理由、そしてこれからの決意などを赤裸々に綴った《あの流哲学書》『哲学なんていらない哲学』を発表しました。「当たり前のことを〈当たり前じゃない〉と言うために書きたい。」と書き下ろした本書より、一部を抜粋して紹介します。

結構みんな簡単に「スルースキルつけた方がいいよ」とか言うけど、それって「感情を無視する」という行為だから超不健康

* * * * * * *

小さな傷も命取り

いじめ、虐待、大切な人の喪失、重い過去がないと病まないなんてない。

わかりやすく可哀想じゃないと逃げちゃダメなんてない。

いじめられているわけじゃないから、ここから逃げることは甘えだよなとかなんてない。

虐待を受けていないから、親から逃げたり他の大人に助けを求めるのは違うよななんてない。

病気じゃないから、会社を辞めるは逃げで無責任だよなとかなんてない。

いじめじゃなかったら心は弱らないのか？

いじめじゃなかったら心は痛まないのか？

そんなことない。

わかりやすいもの以外のものからも心は病むし、小さいと思っているその傷が命取りになったりする。

僕は人に相談はしない主義だけどモヤモヤしたことに自分の意見をつけてSNSで呟いた時に「そんなちっちゃいこと気にしなくていいよ」とか「人生においてそんなのちっちゃいことだよ」とか「死ぬこと以外は擦り傷だよ」とか、そんな前向きとも受け取れる考えを言われることがある。僕は人の悩みや煩悶（はんもん）を他人の物差しで測るなと思う。

だからか、僕はいつも「周りの人はもっとしんどい思いをしているから僕は弱音を吐いている場合じゃない」とか自分の感情を無視して「みんな頑張ってるから死ぬ気で頑張らなくちゃ。逃げちゃダメだ」とか、つらくてどうしようもない時に本当は思わなくていい感情が生まれる。

別の人間で各々のつらさがあって、理由がどうってことより煩悶があること自体が苦しいのだから、比べるものでも大きさで勝負するものでもないのです。

誰もが正々堂々と煩悶を持っていい。堂々と苦しみに苦しむことができないならそれは地球が腐ってる。そう思う。



『哲学なんていらない哲学』（あの：著／KADOKAWA）

「あんなに毎日輝いていてたくさんの人に好きと言われて、苦しむ必要のないあのちゃんが苦しいとか言うな。死にたくなるから」とかそんなこともよく言われるけど、僕が苦しんでいようが周りの誰かが苦しんでいようがあなたの苦しみはなくならないし、減りもしない。誰かの苦しいも楽しいも奪われるべきじゃない。

どれだけ日頃ハッピーゲージを貯金しても、ちょっと肩をぶつけたぐらいのダメージで地獄の底にいるみたいな気持ちに一瞬でなっちゃったりして、その傷がエグいところまで浸透して気づいたら腐った地球より腐っちゃって。ほんと嫌。けどそれが人間だし生きてるんだし。

「スルースキル」知らねえよ。スルースキルというものを本当に身につけられていたら健康的かもしれない。

結構みんな簡単に「スルースキルつけた方がいいよ」とか言うけど、それって「感情を無視する」という行為だから超不健康。ジャンクフードにパフェ、ドーナツ、ラーメン爆食い、徹夜麻雀するより不健康。

なんで「楽しい」とか「美味しい」とかは思いっきり表現するのが善とされ求められ続けて「苦しい」や「不味い」は表現したら悪みたいな扱いをされるの？

僕はそれがずっとずっとわからないから、昔から公の場に出ていようが出ていまいがよくないと思ったものにはよくないと言ってきたし、嫌なものは嫌。苦しい時はそれを音楽にしてきた。だってそれも大事な感情だから。

自分の感情を自然とスルーできている人はいいし、僕も基本スルーできているものは《何の感情も湧かない》から。

感情が湧かないのと感情が湧いているけど、それを無視するのは全然違う。

本当は無視できないのに無理にスルースキルを身につけようとしている人は、今スルーできているようでも気づかぬうちにその小さな傷が、命に影響を及ぼしてしまったりする傷かもしれない。

健康的に見えている人でも傷を軽視していると簡単に死ぬ。生は常に危ういし、軽んじてはいけない。

傷を軽視するということは、命を軽視しているのと同等なこと。

だから自分の煩悶を軽視せず、時には自分に優しくするために頭を撫でてあげることも必要だ。周りに話すのも相談するのもその場から逃げるのも泣くのも大した理由なんていらないから、致命傷になる前に小さな傷に消毒を。

※本稿は、『哲学なんていらない哲学』（あの：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。