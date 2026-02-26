小芝風花、歌唱シーンに緊張「2ヶ月前からボイトレ」 共演者絶賛「うまっ！ってか、かわいっ！」
俳優の小芝風花、吉原光夫、西野亮廣が26日、都内で行われた映画『えんとつ町のプぺル 〜約束の時計台〜』公開記念イベントに登壇。小芝が、歌唱シーンを振り返った。
【集合ショット】プペルたちに囲まれて…笑顔で手をふる小芝風花＆西野亮廣ら
小芝は人に化けた植物・ナギ役、吉原は100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス役をそれぞれ熱演。小芝は役作りについて「元気なまっすぐ女の子ですが、細かいことは現場で西野さんにお任せしようと思っていました」と振り返り、歌唱シーンに向けては「歌うシーンは、2ヶ月ぐらい前からボイトレに通って臨みました」と明かした。
その歌声について、吉原は「キュンとしましたよ、普通に」とニヤリ。続けて「鼻歌は聴いていて、歌好きなのかなと思っていました。試写で聞いたとき、ガスと同じ顔をしていました。うまっ！ってか、かわいっ！」と興奮気味に称賛していた。
前作『映画 えんとつ町のプペル』は、日本アカデミー賞をはじめ国内外30以上の映画祭で評価され、国内動員196万人を記録。原作は累計発行部数80万部を突破し、ミュージカルや歌舞伎、バレエなど多方面へ展開されてきた。
最新作でも、製作総指揮・原作・脚本を西野亮廣、監督を廣田裕介、アニメーション制作をSTUDIO4℃が担当。ルビッチ役を永瀬ゆずな、プペル役は前作に続き窪田正孝が務めるほか、山寺宏一、藤森慎吾、伊藤沙莉、東野幸治、錦鯉、森久保祥太郎らがボイスキャストとして参加している。
