新しい年を迎え、親戚や友人との食事会など、何かと交流の機会が増える時期です。「顔がこわばってうまく笑えなかったらどうしよう……」。そんな時に役立つメソッドを、表情筋トレーニングの専門家が指南します（構成：浦上泰栄 写真提供：間々田さん）

〈たるみを改善してぱっちり目に〉まぶたストレッチ

1週間で見違える〈間々田式〉表情筋トレーニング

頬が垂れる、目が小さく見える……など、お悩み別に実践したいトレーニングを解説。

姿勢が崩れると効果が薄れ、顔もゆがむので、正しい姿勢を保ちながら行うこと。

頭の上から糸で引っ張られるイメージで背筋をピンと伸ばします

〈垂れた頬を引き上げる〉頬のVトレ

頬を上げるときに使う大頬骨筋（だいきょうこつきん）を鍛えて、理想の笑顔をつくる。あごの力を抜くのがコツ

（１）頬を上げて笑い、余分な肉を持ち上げる



頬の肉を親指と人差し指で持ち上げる。あごが上がらないように注意

（２）手を離して5 〜10秒キープ



指のサポートなしで頬の肉が上がった状態をキープ。3〜5セット行う（NG）目尻にシワが寄らないように

〈ブルドッグ顔にさよなら！〉ウートレ

口角からあごにかけて筋肉が垂れ下がる、「ブルドッグ顔」を改善。

唇をギュッとすぼめることで、「半開き口」の予防にも

（１）人差し指を当てながら唇を尖らせる



頬に当てた指を外側に引きながら、唇をすぼめて突き出し、5 秒キープ

（２）指を離して5 秒キープ



指を離し、唇を突き出したまま、さらに5 秒キープ。3〜5セット行う

〈口角が上がった美しい笑顔に〉フィンガーinスマイル

頬と口角を連動させて持ち上げるトレーニング。

指を使って口元の力を抜くと、頬の筋肉が使いやすくなる

（１）人差し指を軽くくわえる



口まわりの緊張をゆるめ、人差し指を軽くくわえる

（２）頬と口角を持ち上げる



上の歯が8本見えるように頬と口角を持ち上げ、5秒キープ。3セット行う

〈二重あご、首のシワをすっきり〉あごステップ

首の筋肉を伸ばして、首のシワと二重あごを改善。

あごから首にかけて筋肉が緊張していることを感じよう

（１）舌を上あごにつけて5〜10秒キープ



舌全体を上あごにつけ、首の前面を緊張させて5〜10秒キープ

（２）首を引き締めながら、あごの上げ下げを10〜20回行う



上あごに舌を押し当てたまま、あごを10〜20回上げ下げ。2セット行う