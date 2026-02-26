パドレス・松井裕樹の侍ジャパン辞退を発表 中日の金丸夢斗が追加招集、L平良・T石井に次いで投手3人目の離脱
NPBエンタープライズは26日、侍ジャパンに選出されていたパドレス・松井裕樹（30）がコンディション不良による出場辞退と、中日・金丸夢斗（23）の追加招集を発表した。
【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦
松井は20日（日本時間）に初の実戦形式に登板した際、左脚付け根の張りを訴えた。その後、侍ジャパンの井端弘和監督は「情報はいただいている」とした上で「様子を見るというかたちをとっている」などと話していた。
松井のチームメートで、侍ジャパンのアドバイザーとして宮崎キャンプに帯同したダルビッシュ有（39）やドジャースの大谷翔平（31）も連絡を取ったことを明かし、大谷は「もちろん悔しいとは思いますけど、まずは軽症であることを祈っています。リハビリの段階でシーズンに早く戻ってこれるよう応援しています」と話していた。
侍ジャパンの投手陣はこれまで、西武・平良海馬（26）、阪神・石井大智（28）が辞退していて、松井が3人目となる。
松井に代わり招集されたのは、同じ左腕の中日・金丸。昨季はルーキーながら15試合に登板し2勝5敗。勝ち星には恵まれなかったが、防御率は2.61と安定感を見せた。昨年11月に行われた韓国との強化試合にも先発し3回3失点。22日のオープン戦では巨人相手に4回を投げて2失点だった。先発・第2先発として期待される。
【強化試合日程】
■2月22日（日）13時
vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎
■2月23日（月・祝）14時
vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎
■2月27日（金）19時
vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ
■2月28日（土）19時
vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ
■3月2日（月）19時
vsオリックス＠京セラドーム大阪
■3月3日（火）19時
vs阪神＠京セラドーム大阪
【WBC1次ラウンド】
■プールC（東京プール）
2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）
日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾