NPBエンタープライズは26日、侍ジャパンに選出されていたパドレス・松井裕樹（30）がコンディション不良による出場辞退と、中日・金丸夢斗（23）の追加招集を発表した。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

松井は20日（日本時間）に初の実戦形式に登板した際、左脚付け根の張りを訴えた。その後、侍ジャパンの井端弘和監督は「情報はいただいている」とした上で「様子を見るというかたちをとっている」などと話していた。

松井のチームメートで、侍ジャパンのアドバイザーとして宮崎キャンプに帯同したダルビッシュ有（39）やドジャースの大谷翔平（31）も連絡を取ったことを明かし、大谷は「もちろん悔しいとは思いますけど、まずは軽症であることを祈っています。リハビリの段階でシーズンに早く戻ってこれるよう応援しています」と話していた。

侍ジャパンの投手陣はこれまで、西武・平良海馬（26）、阪神・石井大智（28）が辞退していて、松井が3人目となる。

松井に代わり招集されたのは、同じ左腕の中日・金丸。昨季はルーキーながら15試合に登板し2勝5敗。勝ち星には恵まれなかったが、防御率は2.61と安定感を見せた。昨年11月に行われた韓国との強化試合にも先発し3回3失点。22日のオープン戦では巨人相手に4回を投げて2失点だった。先発・第2先発として期待される。



【強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾

