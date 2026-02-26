俳優高杉真宙（29）女優山本美月（34）女優永尾柚乃（9）と、お笑い芸人「レインボー」が26日、都内で、「ポケモン30周年、はじまる」キックオフイベントを行った。

96年2月27日に「ポケットモンスター 赤・緑」が発売されて30年。全日本空輸、日本プロ野球（全12球団）、日本オリンピック委員会などとのコラボレーションを企画。現在、ポケモンは1025種類。すべてにロゴを作ってアニバーサリーを盛り上げていく。キーワードは「動詞」だ。

高杉は「僕らの世代はポケモンと同い年だということを知っている。一緒に大きくなってきたので、小さい時から遊んでいたポケモンと自分をお祝いできてうれしいです」。

山本は「私は4歳から。アニメが始まるあたりで、周りの子が『ポケモンのアニメが始まるらしい』とざわついたことを覚えています」。

永尾は「私は9歳。30周年のポケモンは大先輩ですね。お子さんから大人まで世界中で愛されている。私ももちろん大好き」。

レインボーのジャンボたかお（36）は「私は中学で野球部だった。なのでプロ野球12球団のピカチュウはワクワクします」。

レインボーの池田直人（32）は「ポケモンの12球団とのコラボは夢のようです。ANAとコラボは、こことコラボするのかと思う」などと話した。