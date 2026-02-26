人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は明るい春服の着こなしについて。読者モデルの岡本さん（69歳）は「いつもの服を春らしくするには？」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：木下優）

【写真】ピンクのパンツには、首元に同色のスカーフを合わせて

* * * * * * *

いつもの服を春らしくするには？

パーキンソン病の義母を24年間在宅介護し、看取ったのは5年前。

子育て＆介護のダブルケアは本当に大変でしたが、私がどんなにイライラしていても穏やかな笑顔で「いつもありがとう」と言ってくれる義母が大好きでした。

その経験もあり、現在は介護福祉士として働いています。

まもなく古希を迎えるので、最近は「もっと明るい服を着よう」と、意識するようになりました。

つい女性らしい花柄の服を選んでしまいますが、ほかにも春らしい着こなしはありますか？



読者モデル 岡本千春さん（69歳）の「いつもの着こなし」

鮮やかな色を取り入れるにはカラーパンツから挑戦を

春らしく、明るい色の服を着て気分を上げていきたいですね。

いつもの雰囲気を変えるおすすめのアイテムは、カラーパンツです。着回し重視でモノトーンばかりを選んでいませんか？

そんな方こそ、一気におしゃれ感がアップします。

「鮮やかな色に顔が負けちゃう」という悩みも、下半身なら顔からの距離があるので心配いりません。



グリーンパンツ￥16,280、ニット￥11,000、シャツ￥8,800、ピンブローチ（大）￥5,500、（小）各￥3,300／すべてDUE deux イヤリング￥15,400／アビステ バッグ￥14,960／ペルケ（アンビリオン） バッグにつけたスカーフ￥14,300／ニーシャ・クロスランド（ムーンバット） ローファー￥29,700／ヒルズアヴェニュー（プライア）

ビッグサイズのニットやシャツと合わせて色の分量を調整

さらに、パンツはスカートに比べて色の分量を調整しやすいメリットもあります。

トップスにビッグサイズのニットやシャツ、ロングジレ（写真）などを合わせれば、カラフルなパンツが目立ちすぎず、「差し色」の役割を果たしてくれるのです。



イエローパンツ￥6,589／ドゥクラッセ ジレ￥13,200／セモア カットソー￥14,300／DUE deux 帽子￥2,090／アトレナ イヤリング￥7,920、バングル￥13,200／ともにアビステ ネ ックレス￥13,200（3月発売）／タバサ（パパス） バッグ￥6,930／カシュカシュ（アンビリオ ン） ブーツ￥36,960／ランバン オン ブルー（モーダ・クレア）

同色の小物使いで全体のまとまり感を作り出す

カラーパンツを着こなすコツは、どこかに「色の仲間」をプラスすること。

写真のように、小さな緑のブローチが襟元にあるだけで、グリーンのパンツが全体になじむから不思議です。

ピンクのパンツには、首元に同色のスカーフを合わせて、唐突感をなくしました。

『婦人公論』世代のみなさんなら、さまざまな色のアクセサリーやスカーフをお持ちのはず。

長らく眠っていたものでも、「これ、ピッタリ！」という発見があるかもしれません。

それもカラーパンツの楽しさだと思うのです。

◆読者モデル・岡本さん変身後のコメント

カラーパンツはおしゃれな人が着るものと思いこみ、はいたことがありませんでした。地味色のトップスとこんなに相性がいいなんて驚きです。私も勇気を出して挑戦してみようと思います

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります