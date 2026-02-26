「もう5歳」MIYAVI、イケメン息子の顔出しショット公開！ 美人妻・melody.の姿も「子供の成長は早い」
アーティストのMIYAVIさんは2月25日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日ショットを披露しました。
【写真】MIYAVI、息子の顔出しショット
3本目の動画はMIYAVIさんと息子がろうそくを一緒に吹き消す様子で、6枚目の写真は誕生日の三角帽子をかぶった息子にmelody.さんがキスをする愛情たっぷりの瞬間。心温まる誕生日の様子が満載です。
また、「僕たちみんなを大きな愛で包み込んでくれるMajesty メルさんも誕生日おめでとう、心からの大きな大きな愛と感謝を」とmelody.さんへの深い感謝と祝福のメッセージもつづっています。
ファンからは、「たくさんの方に愛され幸せな すてきな みらいを」「幸せのお裾分けありがとうございます︎」「メルさん＆スカイラーくん お誕生日おめでとうございます」「もう5歳なんですねー！」「成長が本当に楽しみです」「子供の成長は早いものですね」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
1枚目は息子がポケットに両手を入れた格好いい姿です。
妻・melody.さんも息子の誕生日ショット披露同日、melody.さんも自身のInstagramで「時が経つのは早いですね。スカイラーは5歳になりました！」と英語でつづり、息子の誕生日ショットを公開。コメントでは、「優しさに溢れたお二人の笑顔が大好きです」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
