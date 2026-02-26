好き・行ってみたい「池袋の観光スポット」ランキング！ 2位「ちいかわパーク」を抑えた1位は？【2026年調査】
美しい景観や豊かな文化に触れる旅は、凝り固まった感性を解きほぐし、明日への活力を与えてくれる大切なエッセンスとなります。定評のある人気エリアの中でも、特に「一度は訪れてみたい」と憧れを集める場所はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「池袋の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ちいかわが好きだから」（30代女性／北海道）、「ちいかわが好きなので一度ちいかわパークに行ってみたいです。池袋にしかないし、キャラクターに囲まれ癒しの時間を過ごしたいです」（40代女性／福岡県）、「子供がずっと行きたがっているので連れて行ってあげたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「水族館が大好きなので、一日のんびり過ごしたいです」（50代女性／埼玉県）、「空飛ぶペンギンが印象的でかわいい」（20代男性／埼玉県）、「屋上にある開放感が好きで、ふらっと行っても楽しめます。展示も見やすくて、気分転換にちょうどいい場所です」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「池袋の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ちいかわパーク／48票大人気キャラクター「ちいかわ」の世界観を体験できる、池袋の新たな注目スポット。作品に登場するシーンの再現や限定グッズの販売など、ファンにはたまらない工夫が随所に凝らされています。都会の真ん中で癒やしと楽しさを提供する、最新トレンドの発信地として話題です。
回答者からは「ちいかわが好きだから」（30代女性／北海道）、「ちいかわが好きなので一度ちいかわパークに行ってみたいです。池袋にしかないし、キャラクターに囲まれ癒しの時間を過ごしたいです」（40代女性／福岡県）、「子供がずっと行きたがっているので連れて行ってあげたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：サンシャイン水族館／127票サンシャインシティの屋上に位置する「天空のオアシス」として、圧倒的な支持を得ました。都会の空をペンギンが泳いでいるように見える「天空のペンギン」や、屋外エリア「マリンガーデン」など革新的な展示が魅力。都心にいながら海の生き物たちの躍動感を間近に感じられる特別な空間です。
回答者からは「水族館が大好きなので、一日のんびり過ごしたいです」（50代女性／埼玉県）、「空飛ぶペンギンが印象的でかわいい」（20代男性／埼玉県）、「屋上にある開放感が好きで、ふらっと行っても楽しめます。展示も見やすくて、気分転換にちょうどいい場所です」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)