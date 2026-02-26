中高年女性に聞いた、ペットとの暮らしの困りごと。「自分の死後の託し先」「医療費・病気」「いつかくる別れ、ペットロス」そして一番多い回答は
創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回はペットと暮らしてからの生活の変化について紹介します。
【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳
【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人
Q. ペットとの暮らしで困っていることや心配なことは？（複数回答可）
1位 長期や遠出の旅行に行けない・急な外出ができない……31人
2位 いつか別れがくる・ペットロス……19人
3位 医療費の心配・老いて病気になること……14人
4位 自分の健康・自分の死後に誰に託したらいいのか不安……10人
5位 隣人との折り合いのつけ方……2人
＜その他＞
●夜間の1人での散歩が怖いことがある
●専門病院が少ない
●家の畳をかじってしまう
●毛が抜ける
●災害時の安全
●年々フード代もトリミング代もペットシーツ代も上がっていること
Q. ペットとの生活で工夫していることは？
●猫が足を滑らせないように廊下にマットを敷き、玄関に脱走防止用の手製ゲートを付けた
（猫／45歳・専業主婦）
●老犬になり目が見えなくなったため、家具は一切位置を変えない
（犬／78歳・専業主婦）
●室内の観葉植物を食べないようガードを設置したり、フェイクグリーンに替えたりしている
（猫／63歳・休職中）
●猫はよく吐くので、毎朝家中を拭き掃除をしながら点検しています
（猫／70歳・年金受給者）
●夏冬は彼（犬）中心に室温を設定していること。留守番のときもエアコンはつけたまま外出します
（犬／52歳・専業主婦）
●花を飾らないなど、においのあるものを家に置かないようになった
（猫／49歳・専業主婦）
●私が風邪を引いたり怪我したりしたら、世話ができなくなるので、注意して生活しています！
（カメ／52歳・アルバイト）
●リノベーションの際、猫の部屋を作った
（猫／66歳・パート）
●最近は夏が暑すぎて、そのままにしておくとメダカが死んでしまうから、睡蓮を水鉢に入れました。今では睡蓮が咲くことも楽しみの一つになっています
（メダカ／63歳・パート）