創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回はペットと暮らしてからの生活の変化について紹介します。

【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳

【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人

Q. ペットとの暮らしで困っていることや心配なことは？（複数回答可）

1位 長期や遠出の旅行に行けない・急な外出ができない……31人

2位 いつか別れがくる・ペットロス……19人

3位 医療費の心配・老いて病気になること……14人

4位 自分の健康・自分の死後に誰に託したらいいのか不安……10人

5位 隣人との折り合いのつけ方……2人

＜その他＞

●夜間の1人での散歩が怖いことがある

●専門病院が少ない

●家の畳をかじってしまう

●毛が抜ける

●災害時の安全

●年々フード代もトリミング代もペットシーツ代も上がっていること



（写真：stock.adobe.com）

Q. ペットとの生活で工夫していることは？

●猫が足を滑らせないように廊下にマットを敷き、玄関に脱走防止用の手製ゲートを付けた

（猫／45歳・専業主婦）

●老犬になり目が見えなくなったため、家具は一切位置を変えない

（犬／78歳・専業主婦）

●室内の観葉植物を食べないようガードを設置したり、フェイクグリーンに替えたりしている

（猫／63歳・休職中）

●猫はよく吐くので、毎朝家中を拭き掃除をしながら点検しています

（猫／70歳・年金受給者）



（写真：stock.adobe.com）

●夏冬は彼（犬）中心に室温を設定していること。留守番のときもエアコンはつけたまま外出します

（犬／52歳・専業主婦）

●花を飾らないなど、においのあるものを家に置かないようになった

（猫／49歳・専業主婦）

●私が風邪を引いたり怪我したりしたら、世話ができなくなるので、注意して生活しています！

（カメ／52歳・アルバイト）

●リノベーションの際、猫の部屋を作った

（猫／66歳・パート）

●最近は夏が暑すぎて、そのままにしておくとメダカが死んでしまうから、睡蓮を水鉢に入れました。今では睡蓮が咲くことも楽しみの一つになっています

（メダカ／63歳・パート）