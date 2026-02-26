「変なおじさんかと」のん、ドラマオフショットに「脳がバグっております（笑）」「す、凄い！」の声
俳優・アーティストののんさんは2月25日、自身のInstagramを更新。ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「脳がバグっております（笑）」
ファンからは「びっくりした！」「脳がバグっております（笑）」「す、す、凄い！」「落書き顔なのにかっけーな」「可愛さは隠せない」「だっふんだ!?」「変なおじさんかと思った」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「脳がバグっております（笑）」
「びっくりした！」のんさんは「こち予備7話のオフショット」とつづり、5枚の写真を投稿。モデル歩きや腕組みポーズで格好良く決めているのんさんですが、顔を思いきり落書きされています。口を囲うようにひげが生えていたり、左右の眉毛がつながっていたりと、とてもコミカルな仕上がりです。
「似合ってます…って言って良いのかな？」21日、同ドラマの公式Instagramアカウントでも、顔に落書きされたのんさんのオフショットを公開しています。ファンからは「似合ってます…って言って良いのかな？」「殻破りましたね」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)