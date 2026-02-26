創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回はペットと暮らしてからの生活の変化について紹介します。

【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳

【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人

Q. ペットと暮らし始めてから、どんな良い変化がありましたか？

●朝早くから鳴くので自然と早起きになり、夕方には寝てしまうため早く帰宅するようになった

（ インコ／55歳・専業主婦）

●犬用の手作り食に合わせ、人間の食事も薄味になり、健康的になった。もはやペットのための肉・魚を、人間が分けてもらっている感覚

（犬／60歳・パート）

●ただ食べてのんびりしている姿を見ると癒やされる。何よりさわり心地が抜群！

（うさぎ／41歳・自営業）

●この子たちを食べさせていかないといけないという生活のハリができた。帰宅しても仕事のことばかり考えていたが、猫が膝の上に来てくれるので、のんびりくつろげるようになっている

（猫／50歳・自営業）



（写真：stock.adobe.com）

●私が悲しんでいると、いち早く察して、「どうしたの？」という感じで近くに来てくれる。飼った当初は、私が「母」だったのに、今ではすっかり、彼女のほうが「姉」であり、「母」。つらく長い不妊治療の間、彼女がいてくれて本当に助かった

(猫／39歳･自営業)

●定年退職した夫に散歩を任せているが、私の知らない犬友達が夫にできたらしい

（犬／62歳・パート）

●うさぎとインコがいるが、ケージ内の掃除は娘がインコ担当、私がうさぎ担当、水の交換は夫と、家族みんなで分担して世話をしている。91歳の義父は毎朝、うさぎが足の臭いを嗅ぎにくるのが嬉しいらしい。家族は毎日ペットの話で盛り上がっている

（うさぎ・インコ／58歳・パート）

●わが子たちはかなりの大型犬。力負けしないように、夫婦でパーソナルトレーナーに付いて筋トレをしている

（犬／60歳・会社員）

●顔を合わせたら必ず声がけしています。するとあちらも「ニャッ」と挨拶。猫17歳、私88歳。お互いに足が悪くヨタヨタ歩いていますが、毎日励まし合いながら暮らしています

(猫／88歳･自営業)