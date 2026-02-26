「W杯無理か…」「本当に痛い」またしても日本サッカー界にもたされた“悲報”にファン悲鳴「移籍して良い感じだったのに」

「W杯無理か…」「本当に痛い」またしても日本サッカー界にもたされた“悲報”にファン悲鳴「移籍して良い感じだったのに」