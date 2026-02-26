「W杯無理か…」「本当に痛い」またしても日本サッカー界にもたされた“悲報”にファン悲鳴「移籍して良い感じだったのに」
今冬にブリストル・シティからハル・シティMF平河悠が今季絶望となったようだ。
昨年６月のオーストラリア戦で日本代表デビューを飾った25歳は、現地２月21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場するも、57分に負傷交代。試合後にハルのセルゲイ・ヤキロビッチ監督が「ユウは足首を捻った。検査を受ける」と話していた。
そんななか、ハルの地元メディア『Hull Live』が検査結果を報道。「ロンドンでのスキャン結果により、平河の足首の負傷は手術を必要とすることが判明。チームの最大の懸念が現実のものとなった」と伝えた。
「この手術により、平河は約４か月間戦線を離脱することになり、シーズンの残りを欠場することになる。2024年夏季オリンピックで日本代表としてプレー中に負った怪我の再発であり、来週初めに手術を受けると予想されている」
この悲報に対してSNS上では、「W杯無理か…」「本当に痛い」「移籍して良い感じだったのに」「W杯で見たいと思っていたのに」「悔しいな」「シーズンアウトまじか」といった声が上がった。
最近になって南野拓実や久保建英、遠藤航など日本人選手たちの怪我が相次いでいる。平河の１日でも早い回復を願うばかりだ。
