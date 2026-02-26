マドリーDFが空中で味方と激しく接触→地面に胸を強打して病院に搬送。指揮官が状態を明かす「非常に強い衝撃だった」【CL】
現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、レアル・マドリーがホームでベンフィカと対戦。２−１で勝利してアグリゲートスコア３−１とし、ラウンド16進出を決めた。
しかしこの一戦の71分にアクシデントが発生した。相手GKが蹴った浮き球のボールに反応したDFラウール・アセンシオとMFエドゥアルド・カマビンガが空中で激しく接触。カマビンガはすぐに立ち上がるも、地面で胸を強打したアセンシオは倒れ込んで起き上がれず。その後、担架に乗せられてピッチを後にした。
スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ベンフィカ戦後にアルバロ・アルベロア監督が、アセンシオについて次のように語っている。
「アセンシオは病院に搬送されたが、一時の不安で済むのを願っている。あれは非常に強い衝撃だった。彼（アセンシオ）が担架で運ばれるのを見て、我々は肝を冷やしたが、大事には至らなそうだ」
指揮官のコメントを踏まえれば、深刻な状態ではないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
