【バスケット】桶谷ジャパンの初陣「ワールドカップアジア地区予選」中国戦ロスター１２人を発表！ 渡邊雄太選手・馬場雄大選手に加えアレックス・カーク選手や期待の若手・金近廉選手がメンバー入り
ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、２月２６日（木）に沖縄アリーナで開催する「ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７ アジア地区予選 Ｗｉｎｄｏｗ２」の中国代表戦に臨む男子日本代表チームのロスター１２人を発表しました。
日本代表を一段上のステージに導いたトム・ホーバスヘッドコーチとの旅路に終わりをつげ、新体制での強化の道を選択した日本のバスケットボール。その舵取り役として就任した桶谷大ヘッドコーチが、２月１３日（金）に行われた記者会見の中で、「オリンピックで勝てるチーム。それを目指して最強の布陣で最高の一体感をもってチームをつくっていきたい」と決意を語りました。
ＰＧ陣は、チャイニーズ・タイペイ戦で大事なスターターを務めた齋藤拓実選手らベテラン陣３人。チームの精神的な支柱でもあるキャプテンの渡邊雄太選手、ポイントゲッターの馬場雄大選手、富永啓生選手ら前回の予選で活躍したメンバーに加えて、今回は大型選手を揃えた中国代表を意識し、桶谷ヘッドコーチが信頼を置く身長２１１ｃｍのアレックス・カーク選手、シェーファー アヴィ 幸樹選手、さらには期待の若手・金近廉選手がメンバー入りを果たしました。
新生ＡＫＡＴＳＵＫＩ ＪＡＰＡＮが、２０２３年のワールドカップで躍動した沖縄アリーナでどんな輝きを魅せるのか。注目の一戦は、きょう２月２６日（木）、午後７時５分試合開始です。
＜中国代表戦 男子日本代表ロスター＞
１ 齋藤拓実（ＰＧ・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
２ 富樫勇樹（ＰＧ・千葉ジェッツ）
３ 安藤誓哉（ＰＧ・横浜ビー・コルセアーズ）
１２ 渡邊雄太（ＳＦ・千葉ジェッツ）
１３ 金近廉 （ＳＦ・千葉ジェッツ）
１８ 馬場雄大（ＳＦ・長崎ヴェルカ）
１９ 西田優大（ＳＧ・シーホース三河）
３０ 富永啓生（ＳＧ・レバンガ北海道）
３１ 原修太（ＳＧ・千葉ジェッツ）
３２ シェーファー アヴィ 幸樹（Ｃ・シーホース三河）
３４ 渡邉飛勇（ＰＦ・信州ブレイブウォリアーズ）
５３ アレックス・カーク（Ｃ・琉球ゴールデンキングス）
＜試合日程＞（）内はＦＩＢＡランキング（２０２５年１２月２日現在）
２月２６日（木） 日本代表（２２位） 対 中国代表（２７位）
午後７時５分 試合開始（沖縄アリーナ）