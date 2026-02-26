【バスケット】桶谷ジャパンの初陣「ワールドカップアジア地区予選」中国戦ロスター１２人を発表！ 渡邊雄太選手・馬場雄大選手に加えアレックス・カーク選手や期待の若手・金近廉選手がメンバー入り

ＪＢＡ（日本バスケットボール協会）は、２月２６日（木）に沖縄アリーナで開催する「ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７ アジア地区予選 Ｗｉｎｄｏｗ２」の中国代表戦に臨む男子日本代表チームのロスター１２人を発表しました。



日本代表を一段上のステージに導いたトム・ホーバスヘッドコーチとの旅路に終わりをつげ、新体制での強化の道を選択した日本のバスケットボール。その舵取り役として就任した桶谷大ヘッドコーチが、２月１３日（金）に行われた記者会見の中で、「オリンピックで勝てるチーム。それを目指して最強の布陣で最高の一体感をもってチームをつくっていきたい」と決意を語りました。





桶谷ジャパンの船出となる今回の中国戦では、昨年に行われたＷｉｎｄｏｗ１のチャイニーズ・タイペイ戦で結果を残した選手を中心に、日本バスケット界の未来へ熱い思いを持つ選手たちが集まりました。ＰＧ陣は、チャイニーズ・タイペイ戦で大事なスターターを務めた齋藤拓実選手らベテラン陣３人。チームの精神的な支柱でもあるキャプテンの渡邊雄太選手、ポイントゲッターの馬場雄大選手、富永啓生選手ら前回の予選で活躍したメンバーに加えて、今回は大型選手を揃えた中国代表を意識し、桶谷ヘッドコーチが信頼を置く身長２１１ｃｍのアレックス・カーク選手、シェーファー アヴィ 幸樹選手、さらには期待の若手・金近廉選手がメンバー入りを果たしました。新生ＡＫＡＴＳＵＫＩ ＪＡＰＡＮが、２０２３年のワールドカップで躍動した沖縄アリーナでどんな輝きを魅せるのか。注目の一戦は、きょう２月２６日（木）、午後７時５分試合開始です。＜中国代表戦 男子日本代表ロスター＞１ 齋藤拓実（ＰＧ・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）２ 富樫勇樹（ＰＧ・千葉ジェッツ）３ 安藤誓哉（ＰＧ・横浜ビー・コルセアーズ）１２ 渡邊雄太（ＳＦ・千葉ジェッツ）１３ 金近廉 （ＳＦ・千葉ジェッツ）１８ 馬場雄大（ＳＦ・長崎ヴェルカ）１９ 西田優大（ＳＧ・シーホース三河）３０ 富永啓生（ＳＧ・レバンガ北海道）３１ 原修太（ＳＧ・千葉ジェッツ）３２ シェーファー アヴィ 幸樹（Ｃ・シーホース三河）３４ 渡邉飛勇（ＰＦ・信州ブレイブウォリアーズ）５３ アレックス・カーク（Ｃ・琉球ゴールデンキングス）＜試合日程＞（）内はＦＩＢＡランキング（２０２５年１２月２日現在）２月２６日（木） 日本代表（２２位） 対 中国代表（２７位）午後７時５分 試合開始（沖縄アリーナ）