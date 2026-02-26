日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２６日に放送され、高市早苗首相が先の衆院選で当選した自民党全議員にカタログギフトを配布したことについて報じた。

高市首相は先の衆院選で当選した３１５人の自民党議員に対し、当選祝いなどの名目で１人当たり３万円相当、計９４５万円分のカタログギフトを贈った。高市首相は２４日、自身のＸ（旧ツイッター）で「今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません」と投稿した。

番組では実際に配られたカタログにはブランド品のバッグや食器、ふぐやうなぎといった高級グルメが掲載されていたこと、のしには「高市早苗」と記されていたことを紹介。また２５日から始まった参院・本会議での代表質問でギフト配布について追及されたことを伝えた。そこで高市首相は自身が支部長を務める「奈良県第２選挙区支部として品物を寄付したものでございます」と法令上の問題はないと強調したとした。

これに木曜コメンテーターを務めるクイズ作家でＹｏｕＴｕｂｅｒのふくらＰは「法令上ＯＫかは大事なんですけど、どちらかというと倫理的にどうかということが議論されているところだと思います」とひとこと。そして「個人からの寄付は原則禁止。でも政党支部からだったらＯＫだけど差出人の名前は『高市早苗』さんになっている。この法の抜け道みたいなことをやっているのかと。政治資金規正法の改正があって条文の中に曖昧な表記、解釈が割れる表記とかがあるんですけど、それを解釈を明確にしていこうという働きが今ある中で、今こういうのをやると違和感抱く人がいるのは当然かなと思います」と語った。