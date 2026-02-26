【じゃがいも3個】ベーコンはさめば間違いない『ベーコンポテトガレット』ワインに合う♪

香ばしく焼いたじゃがいもに、厚みのあるベーコンをたっぷりサンド。少ない材料で手軽に作れるのに、カリッ、ほくっとした食感がたまりません。

広がるうまみと塩けは、ワインと合わせてこそ本領発揮！ 夜の一杯が、ぐっと楽しみになるおつまみです♪

『ベーコンポテトガレット』のレシピ

材料（2〜3人分）

じゃがいも……3個（約450g）

ベーコン……4枚（約80g）

塩

こしょう

サラダ油

好みで粗びき黒こしょう

作り方

（1）じゃがいもとベーコンを重ねる

じゃがいもは皮をむき、あればスライサーで細切りにして（水にはさらさない）、塩、こしょう各少々をふって混ぜる。ベーコンは長さを半分に切る。直径20cmのフライパンにサラダ油大さじ2を入れ、じゃがいもの1/2量を広げる。ベーコンを全体にのせ、残りのじゃがいもでおおう。弱めの中火で熱し、フライ返しで押しつけながら、じゃがいもどうしがくっつき、縁が透き通るまで8〜10分焼く。

（2）裏返し、仕上げる

（1）の底をフライ返しではがし、別のフライ返し（または木べら）で支えるようにして、裏返す。さらにフライパンの縁からサラダ油大さじ2を回し入れ、弱めの中火でこんがりとするまで8〜10分焼く。好みで粗びき黒こしょう少々を散らし、食べやすく切る。

ひと口ほお張れば、やみつき確定。おうち飲みが、ますます至福の時間になります。

（『オレンジページ』2019年6月17日号より）