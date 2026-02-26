【天気下り坂】２７日（金）再び雨

「低気圧」が２７日（金）に九州南部を通過、九州各地で雨が降る見込みです。鹿児島県の種子島屋久島地方では、「１時間あたり３０ミリ以上」の【激しい雨】が降るおそれがあります。

《雨シミュレーション》、各県５か所ずつの《九州地方各都市の週間予報》を画像で掲載しています。

雨シミュレーション２７日（金）～３月３日（火）

２７日（金）の次は、３月２日（月）～３日（火）に「低気圧」が前線を伴って九州を通過し、大きく天気が崩れる見込みです。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（２７日（金）～ ３月５日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

３日（火）は「皆既月食」が起きますが、雨が止んでいても、なかなか雲は取れないかもしれません。

