【新華社贛州2月26日】中国江西省南部の贛州（かんしゅう）で春節（旧正月）期間中、配車サービスのドライバーが宋代の衣装をまとい、伝統的な礼儀作法で乗客を迎える取り組みが行われた。移動の時間を活用し、地域の歴史文化を紹介する新たな試みとして注目を集めている。

贛州は宋代の文化遺産が数多く残る国家歴史文化名城で、客家（ハッカ、北方から南方に移住した漢民族の一支流）文化の重要な発祥地の一つでもある。こうした文化的背景を生かし、今回は約100人の配車ドライバーが宋代風の衣装を着用し、伝統的な作法で乗客を迎えた。車両には「福」の字や宋文化をモチーフにした装飾が施され、車内ではドライバーが郁孤台や八境台などの史跡を紹介するほか、客家料理など地元の食文化についても説明し、乗客が移動中に地域の魅力に触れられるよう工夫している。

宋代は中国で文化と生活美学が高度に発展した時代とされ、「風雅」の精神を日常生活に取り入れたことで知られる。茶道や生け花、庭園などに代表される宋代の美意識は、現代中国の生活文化にも受け継がれており、今回の取り組みも、こうした伝統文化を発信する試みの一つと言える。（記者/熊家林）