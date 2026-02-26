神戸市立王子動物園 昨年9月に死亡したユキヒョウ、死因の詳細を発表「喉頭部の扁平上皮癌とそれに関連した肺炎」
神戸市立王子動物園は26日までに、公式サイトを更新し、2025年9月20日に死亡したユキヒョウ「ユッコ」に関して詳細な死因を発表した。
【写真】来年者に親しまれていたユキヒョウ・ユッコ
同園は昨年9月20日に公式Xで「9月20日（土）早朝、ユキヒョウ「ユッコ」（メス・16歳）が死亡しました」と報告。「死因は肺炎であると推定しておりますが、詳細が分かり次第、当園HP等でお知らせします」と伝えていた。
死因について「喉頭部の扁平上皮癌とそれに関連した肺炎」と公表した。「2025年9月19日に活力低下が見られたため、展示を中止し状態を観察しながら投薬治療を試みていましたが、翌日9月20日の早朝に寝室で死亡しているのを飼育員が発見しました」と経緯を説明。「死亡当時、死因は肺炎であると推定していましたが、調査によりこの肺炎が喉頭部の扁平上皮癌に関連するものであると判明しました。扁平上皮癌は皮膚や粘膜の表面を覆う扁平上皮細胞から発生する悪性腫瘍であり、過去に同種での発生も報告されています」と報告した。
ユッコはメスのユキヒョウ。2009年5月2日、札幌市円山動物園で生まれた。同園に12年3月14日に来園した。
