2025年6月、地球から約3900万光年離れたエリダヌス座の渦巻銀河「NGC 1637」で、超新星「SN 2025pht」が発見されました。

この超新星の前駆星（超新星爆発を起こす前の恒星）について、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が過去に取得したデータをもとに特定したとする研究成果を、ノースウェスタン大学のCharlie Kilpatrickさんたち研究チームが発表しています。

NASAによれば、ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データから超新星の前駆星が検出されたのは、今回が初めてだということです。研究チームの成果をまとめた論文は学術誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されています。

【▲ 左はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡のデータを使って作成された渦巻銀河「NGC 1637」の画像。右の上から1番目は、左の画像のうち超新星「SN 2025pht」の前駆星がある部分の拡大画像。2番目はハッブル、3番目はウェッブのデータをそれぞれ示したもので、前駆星はハッブルの画像には見えず、ウェッブの画像だけに現れている。4番目はSN 2025pht検出後に取得されたハッブルの画像（Credit: Image: NASA, ESA, CSA, STScI, Charles Kilpatrick (Northwestern), Aswin Suresh (Northwestern); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)）】

厚い塵に隠されていた赤色超巨星

SN 2025phtの検出前に取得されていたNGC 1637のアーカイブ画像を研究チームが調査したところ、ウェッブ宇宙望遠鏡が2024年に取得していた画像から、超新星と全く同じ位置で輝く赤色超巨星が見つかりました。

赤色超巨星とは、質量が太陽の約8倍以上ある大質量星が進化の末期に大きく膨張した姿です。大質量星は内部で水素などの軽い元素から順に核融合反応を繰り返しながら進化します。中心部でヘリウムの核融合が始まる頃には、外層が大きく膨張して赤色超巨星になります。やがて中心部で炭素やケイ素といったより重い元素の核融合が始まる頃には、周囲の宇宙空間に向けてガスや塵を放出するようになります。

さらに進化が進むと、中心部に鉄の核ができ始めます。鉄は恒星の核融合反応の燃料にはならないため、自らの重力に耐えきれなくなった中心核が崩壊し、その反動で星全体が吹き飛ぶ「超新星爆発」を起こします。つまり赤色超巨星は、星が大爆発を起こして一生を終える直前の段階にあたるのです。

興味深いことに、同時期にハッブル宇宙望遠鏡（HST）が取得した可視光線などのデータでは、この星は検出されませんでした。研究チームによれば、この赤色超巨星の周囲には先述のように星から放出された大量の塵（ダスト）を含む殻状の構造が存在しており、波長の短い青い光などが遮られていたため、赤外線を捉えるウェッブ宇宙望遠鏡でしか観測できなかった可能性があります。

炭素を豊富に含む塵の発見

研究チームを驚かせたのは、塵の量と、その成分です。ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データとコンピューターモデルを照らし合わせた結果、この赤色超巨星を取り囲んでいた塵は天文学者が一般的に予想するケイ酸塩（シリケイト）ではなく、炭素を豊富に含む可能性が高いことが示されたのです。

研究に参加したノースウェスタン大学の大学院生Aswin Sureshさんによれば、中間赤外線の波長域での観測データを得られたことが、塵の種類を絞り込む上で非常に重要だったといいます。研究チームは、爆発直前の前駆星の内部から、炭素が表面へと汲み上げられたのではないかと推測しています。

“消えた赤色超巨星”問題の手がかりに？

今回の発見は、天文学における長年の謎である「消えた赤色超巨星の問題」を説明する手がかりになるかもしれません。

これまで、超新星爆発を起こす直前の大質量星は非常に明るく輝くはずだと考えられてきましたが、赤色超巨星でも特に質量の大きなものについては、爆発前に取得された過去のデータを探してもなかなか見つかりませんでした。その理由として提唱されていたのが、「恒星は質量が大きくなるほど晩年に大量の塵を周囲へと放出し、自らの光を隠してしまうからだ」という仮説です。

Kilpatrickさんは、SN 2025phtの前駆星自身が極端に厚い塵に覆われていたという今回の観測結果は、より質量の大きな赤色超巨星がより多くの塵に隠されているという仮説を裏付けるものだと述べています。研究チームは今後も、将来的に超新星爆発を起こす可能性がある同様の赤色超巨星を探し、星の最期の姿に迫る研究を続けていくということです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NASA - NASA's Webb Telescope Locates Former Star That Exploded as SupernovaKilpatrick et al. - The Type II SN 2025pht in NGC 1637: A Red Supergiant with Carbon-rich Circumstellar Dust as the First JWST Detection of a Supernova Progenitor Star (The Astrophysical Journal Letters)