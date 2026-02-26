ローソン、廃棄する店舗ユニフォーム約500枚をアップサイクル→イートインのテーブル天板に活用 CO2排出量の削減に寄与
ローソンは26日、店舗で発生した使用済みユニフォーム約500枚（約120キログラム）をアップサイクルしたテーブル用の天板を、東京・品川区の「ローソンゲートシティ大崎アトリウム店」のイートインスペースに導入した。焼却処分を行わないことで、約270キログラムのCO2排出量削減につながるという。
【写真】廃棄する店舗ユニフォームで作られた、イートインスペースのテーブル用天板
ローソン店舗では、経年劣化や汚れ、破損などを理由に、毎年約1万枚のユニフォームが廃棄されている。これまではユニフォームレンタル業者を通じて焼却処分していた。
今回は、その一部にあたる約500枚、約120キログラムの使用済みユニフォームを活用。オンワードコーポレートデザインの協力のもと、細かく粉砕したユニフォームに樹脂を混ぜ、繊維リサイクルボードへ加工し、テーブル天板として再生した。
一般社団法人日本ユニフォーム協議会によると、日本では産業廃棄物として年間約7000万枚、約16万トンのユニフォームが廃棄されている（※同協議会における算出値）。焼却時には温室効果ガスが排出されることから、環境負荷の低減が課題となっている。
ローソンではこれまでも、使用済みユニフォームを炭酸ガスなどに変換し、冷凍・冷蔵ケースの冷媒として活用するなどの取り組みを進めてきたが、今後もさまざまな再活用方法を検討し、CO2排出量の削減と循環型社会の実現を目指すとしている。
