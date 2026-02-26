今回は、早朝にインターホンを鳴らす義母に反撃した結果についてのエピソードを紹介します。

一体どうしたらいいの…？

「近所に住む義母が、毎朝5時半頃にウチにやってくるのに困っています。インターホンの音で起きてしまいますし、熟睡できません。

何度も『やめてほしい』と義母に言いましたが聞いてくれず、義母への反撃として、インターホンの音を消すことにしました。で、早朝にインターホンが鳴らなくなり、ほっとしていたのですが、それから数日後の早朝、ドンドンと義母が玄関を叩く大きな音がして、心臓が止まるかと思いました。

その後、義母には『インターホンが壊れてるかもしれないから、直したら？』と言われました。『もう家に来ないと思ったのに……』という気持ちでいっぱいです。一体どうすればいいんでしょうか」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ 早朝に玄関をドンドンと叩くなんて、近所迷惑でしかないですよね。夫からも注意しているそうですが、まったく効果がないようです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。