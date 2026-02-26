「世界一可愛い」「美しすぎる」なでしこMF塩越柚歩の投稿ショットに称賛の声
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が25日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、番組取材で撮影された写真を公開した。
塩越は14日にテレビ東京系列で放送された『FOOT HOPEs 〜女子サッカーが拓く未来〜』に出演。「楽しくゆるーく撮影していただいた写真たちが素敵すぎて選べないので…たくさん載せます ぜひ見てください」として投稿したショットに対し、「めっちゃ可愛い」「美しすぎる〜」「とっても綺麗ですね」「いつ見ても世界一可愛いフットボールプレーヤー」「本当綺麗」「笑顔がかわいいー」と絶賛の声が相次いでいる。
現在28歳の塩越は、昨年6月に三菱重工浦和レッズレディースから東京NBへ移籍。今季WEリーグではここまで17試合に出場し、チーム1位の9ゴールを記録している。
