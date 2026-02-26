「無事に取り返すことができました」浦和DF片山瑛一の報告にファン安堵
浦和レッズのDF片山瑛一が25日に自身のX(@e11chi30)を更新し、「アカウントが乗っ取られていましたが、無事に取り返すことができました」と報告した。
片山は続けて「ご迷惑、ご心配をおかけしました。今後ともよろしくお願いいたします!」とメッセージを送っている。
クラブは今月4日、片山のXアカウントに対する不正アクセスが確認されていることを発表し、注意を呼びかけていた。
片山の報告に対し、ファンからは「瑛ちゃんおかえりなさい!!」「戻って来れて良かったです!」「奪われても奪い返す!それが浦和の漢」「ホッとしました」「今後もよろしくお願いいたします!」などの声が寄せられている。
