元スピードスケート選手でミラノ・コルティナ五輪で解説者を務めた高木菜那（33）のマネージャーが2月23日、Instagramを更新。高木の近影を投稿した。

投稿されたのは、トランジット中の空港で高木が茎わかめを持ってほほ笑む写真。「お腹すいたねぇ～と話していたら、『あ、これあるよ！』と、また茎わかめが降臨しました！」と高木が茎わかめを差し出したことを明かし、「約3週間の渡航の帰国のタイミングまでストックされていた茎わかめ。一体何袋買って持参したんでしょうか、、、恐るべし」ともコメントしている。

【画像】茎わかめを持ってほほ笑む高木菜那（画像は高木菜那 マネージャー公式Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「茎わかめ～渋いな！！」「美味しいよねぇ～」「上着のカラーリングとシンクロまでしてますー」「茎わかめ女王と呼びましょう」「ファミマのそれ！私も大好きです」といったコメントが寄せられた。