メキシコ・オープン

大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日

開催地：メキシコ アカプルコ

コート：ハード（屋外）

結果：[ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェン] 1 - 2 [アレクサンダー エルラー / ロバート ギャロウェイ]

メキシコ・オープン第3日がメキシコ アカプルコで行われ、男子ダブルス1回戦で、ロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンとアレクサンダー エルラー / ロバート ギャロウェイが対戦した。

第1セットはロビン ハーセ / コンスタンティン フランツェンが6-4で先取。第2セットはアレクサンダー エルラー / ロバート ギャロウェイが6-0で奪い返すと、第3セットもアレクサンダー エルラー / ロバート ギャロウェイが10-7で制し、アレクサンダー エルラー / ロバート ギャロウェイがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-26 12:22:06 更新