金正恩氏に「同族から永遠に排除」「融和姿勢は欺瞞劇」と宣言された韓国　“平和的共存”の姿勢崩さず「敵対・対立の言動は慎んで」

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が韓国の融和的姿勢を「欺瞞劇」と非難したことについて、韓国の青瓦台（大統領府）が声明を伝えた。

青瓦台は2月26日、金委員長が韓国政府の対北融和姿勢を「欺瞞劇」と非難し、南北対話の可能性を一蹴したことと関連し、南北の平和的共存と繁栄のための努力を継続するとの立場を明らかにした。

同日、青瓦台関係者は「我が政府は南北が平和的に共存し、共に繁栄する相生の未来を切り開いていくために引き続き努力する。そのためには南北が互いに敵対と対立の言動を慎み、相互尊重と信頼の土台を築いていかなければならない」と伝えた。

『朝鮮中央通信』が同日に報じたところによると、金委員長は今月20日から21日にかけて行われた事業総括報告で「韓国の現執権政権が表向きに掲げる融和的態度は稚拙な欺瞞劇であり、拙作だ」とし、「韓国を同族という範疇から永遠に排除する」と明らかにした。

李在明大統領（写真＝大統領室通信写真記者団）

一方、金委員長はアメリカに対しては「（核保有国としての）我が国の現地位を尊重し、対朝鮮敵視政策を撤回するならば、我々もアメリカと良好な関係を築けない理由はない」とし、米朝関係の改善に乗り出す可能性を示唆している。

