Snow Man渡辺翔太、Swarovski春夏コレクションキャンペーンに登場

Snow Manの渡辺翔太が、Swarovski春夏コレクションキャンペーンに登場。

2月27日からSwarovski公式オンラインサイト、Swarovski公式LINEアカウントおよびデジタルメディアや店頭などマルチチャネルで順次展開される。

■Swarovskiジャパンアンバサダー渡辺翔太メインビジュアル解禁

ホワイトデーに向けた新作コレクションのテーマは「Charming Love」。Swarovskiクリエイティブディレクター、ジョバンナ・エンゲルバートによってデザインされた新作コレクションは、喜びあふれる愛の表現を叶える、プレイフルなスタイリングを提案。

メインビジュアルで渡辺翔太が身につけるのはIdylliaシリーズの新作ジュエリー。クラシックな愛のシンボルが、Swarovskiならではの解釈によってあらたな表情を見せる。

また、渡辺は新作のチャームコレクションを身につけたもうひとつのビジュアルで、自己表現の喜びを形にした遊び心あふれるスタイリングを楽しんでいる。単体で輝きを放つチャームから、チャームキャリアまで幅広く展開し、両面仕様や取り外し可能なエレメントを備えたデザインも揃う。愛のシーズンにハイファッションのひねりを加え、ハート、ラブロック、アローといったモチーフをチャーミングに再解釈した。

Swarovskiオフィシャルサイト ジャパンアンバサダーページ

https://www.swarovski.com/ja-JP/s-swarovski-shota-watanabe/