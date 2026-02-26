お笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ちさんが自身のXを更新。結婚したことを報告しました。



【写真を見る】【 ネルソンズ・青山フォール勝ち 】 結婚を報告 「これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます」



青山さんは自身のXに、東京タワーの前で、タキシードとウエディングドレスを着て、2人で寄り添う画像を添えて、「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！」と綴りました。





青山さんはTBSのバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』で、13年交際している女性へプロポーズするドッキリ企画にのぞみ、番組内でプロポーズを決行。

「水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。」と、周囲に感謝の言葉を記しています。







お相手の女性には15歳になる息子がおり、青山さんは「これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。」と投稿。

「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」と締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】