富士山のふもとで開催『FUJI＆SUN ’26』にくるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSNら出演決定
6月6日、7日に静岡・富士山こどもの国で開催される音楽フェス『FUJI＆SUN ’26』の第3弾アーティストとして、くるり、YOUR SONG IS GOOD（CHILL & DUB）、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSNら5組が発表された。
ジャンルレスな音楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを富士山のふもとの大自然とともに楽しむキャンプインフェスティバル『FUJI＆SUN ’26』。その第3弾ラインナップとして発表となったのは、本年結成30年を迎え、通算15枚目のアルバムをリリースしたばかりと精力的に音楽の旅を続けるくるり、バレアリックなダンスチューンでフロアを多幸感で包むYOUR SONG IS GOODによる“CHILL & DUB”を称する4人編成セット、LA音楽シーンの重鎮たちとアルバムを制作するなど、シンガーとして新たなステップへと踏み出した優河、奔放で型破りな進化をみせる若きピアニスト／コンポーザー梅井美咲。
さらに、ドラマー・石若駿が率いるThe Shun Ishiwaka Septetが豪華ゲスト陣を迎えて一夜限りのスペシャルなライブを行う人気企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ』から、石若、渡辺翔太、マーティ・ホロベックの3名がJAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSNとしてトリオ編成で登場することが決定。FJSNでの特別ゲストも後日発表される。
■『FUJI＆SUN ’26』概要
日程：6月6日（土）、7日（日）
会場：静岡・富士山こどもの国
出演者：
梅井美咲／君島大空／奇妙礼太郎／くるり／柴田聡子（BAND SET）／JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN（石若駿 × 渡辺翔太 × マーティ・ホロベック）／シャッポ／cero／CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN／鎮座DOPENESS／寺尾紗穂／never young beach／ハンバート ハンバート／眞名子新／YOUR SONG IS GOOD（CHILL & DUB）／優河
and many more…!
