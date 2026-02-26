TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きのう、まとまった雨を降らせた低気圧は日本の東海上へと抜けました。ただ、関東や東北太平洋側は、低気圧周辺からの湿った東よりの風の影響で雲が広がりやすいでしょう。宮城など東北の太平洋側は狭い範囲ですが、霧雨の所がありそうです。そのほかの各地は日差しの出る所が多くなりますが、九州南部はにわか雨があるでしょう。日中は全国的には気温が上がり、4月並みの暖かさになります。ただ、関東や東北の太平洋側は空気が冷たく感じられそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：5℃　 釧路：3℃
青森　：7℃　 盛岡：10℃
仙台　：7℃　 新潟：15℃
長野　：17℃　金沢：13℃
名古屋：20℃　東京：12℃
大阪　：17℃　岡山：17℃
広島　：17℃　松江：12℃
高知　：20℃　福岡：18℃
鹿児島：23℃　那覇：24℃

あすは九州で午前中から雨が降りだし、午後は本降りになるでしょう。中国、四国も所々で雨が降る見込みです。土曜日は北海道で雪や雨が降りますが、日曜日は全国的に晴れるでしょう。週末は関東でも気温が上がり、春の暖かさを感じられそうです。