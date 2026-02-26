広瀬すず、“マイル”ためるのが楽しみ「すごくアクティブになった」
俳優の広瀬すずが26日、都内で行われたJAL『どこかにマイル 10th Anniversaryシークレットイベント』に登壇した。マイルをためる生活が楽しいと明かした。
【全身ショット】お似合いすぎる…ホワイトベースの衣装で登場した広瀬すず
日本航空（JAL）が提供する、往復7000マイルで“どこか”に行ける国内線特典航空券サービス「どこかにマイル」10周年を記念して行われた同イベント。
仕事で「想像以上に移動していると思います（笑）」という広瀬は、同社のCMに出演してからマイルへの意識が変わったといい「マイルを生活の一部としてためるのが楽しくて（笑）。飛行機に乗ったりしてためるものだと思っていたんですけど、それ以外でもためられることを初めて知りましたし、色んな方とマイルの話ができるようになりました」と笑顔。
続けて、「これまでは休みの時は家で休むことが多くて、あまり旅行に時間を作っていくことがあんまりなかったんですけど、（マイルをためるようになってから）すごく気持ちがアクティブになったような気がしますね」と外出に前向きになったそう。最近韓国に行ったことを挙げ「友達と旅行に行くこともなかなかなかったのですごく楽しくて。人付き合いも含めて本当にポジティブになりました」と声を弾ませていた。
【全身ショット】お似合いすぎる…ホワイトベースの衣装で登場した広瀬すず
日本航空（JAL）が提供する、往復7000マイルで“どこか”に行ける国内線特典航空券サービス「どこかにマイル」10周年を記念して行われた同イベント。
仕事で「想像以上に移動していると思います（笑）」という広瀬は、同社のCMに出演してからマイルへの意識が変わったといい「マイルを生活の一部としてためるのが楽しくて（笑）。飛行機に乗ったりしてためるものだと思っていたんですけど、それ以外でもためられることを初めて知りましたし、色んな方とマイルの話ができるようになりました」と笑顔。