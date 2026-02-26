フリーアナウンサーの森香澄（30）が25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。TikTokをバズらせるために行っている工夫を明かした。

この日のテーマは流行に「乗り遅れちゃったモノ」。元HKT48でタレントの田中美久が「はやりのTikTokダンス」を挙げると、森は「私も、ちょい乗り遅れるんですよ」と打ち明けた。

それでもそこから動画を投稿する際には「ちょっとバズる工夫をしているんですよ」と告白。「例えば今はやっているM！LKさんの『イイじゃん』っていう音源を乗っけた時には、もう結構いろんな芸能人がやっていたんです」と言い、「なので私はあえて『鳥貴族』で撮ったんですよ」と焼き鳥チェーン店で撮影したと振り返った。

「飲んでいるところを、ふいに話しかけられました、みたいな感じでやったんですよ」と語ると、共演者らは感心。森は「これってグラスを見ただけで、“これって鳥貴族じゃん”ってコメントしたくなるじゃないですか」とも語り、「で、ソフトドリンクだけどちょっとほろ酔いみたいな感じで撮ってるんですね」とぶっちゃけた。

続けて「ソフトドリンクなのに酔っ払ってるのってちょっと炎上しそうじゃないですか」とツッコミどころ満載のほろ酔いダンスでプチ炎上させているとし、「それでバズりました」と笑顔で語った。

田中は「貪欲すぎないですか」とコメントしたが、森は苦笑しながら「まあまあまあ」とまとめていた。