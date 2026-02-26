テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（SERO）」（水曜深夜3・00）に出演。「理想の上司」について“私見”を語った。

番組では「理想の上司」についてトーク。明治安田生命保険が25日に発表した「理想の上司」の調査結果で、男性はお笑い芸人の川島明（47）が初の1位になり、これまで9年連続1位だったタレントの内村光良（61）を上回った。テレビ番組の司会として、落ち着いて対応する点が人気を集めたという。

その報道について、佐久間氏は「川島さんに関しては納得です。月から金までラヴィットを仕切って。しかも半年に1回か、川島さん主催の食事会かなにかやっているらしい」と情報番組のMCが板についている様子に納得した。

「ただ」と言い足りないことがあるとして、「ランキング見ましたが、現場を仕切れるのは俺の方が上だから」と自身の名前を出すと、大笑いした。

「内村さんも川島さんも演者同士の中の1位。実際にプロジェクト率いているのは僕です」と冗談めかして話し、「予算を管理し、キャスティングをし、スケジューリングをし、収録をし、編集をし、炎上対策をし、フハハハ。企画を通し、予算交渉をし、チーム編成をしている。そして今のところ、トラブルが起きていない。俺ですよ。理想の、というか実際の上司は俺なんです」と“宣言”した

ただ、言っているそばから、自身のジョークに笑いが止まらず。「そういうランキングじゃないか。イメージだもんな。実際に働いている上司ランキングだったら、藤田社長が絶対に1位だし」と笑いながら、1位を“禅譲”していた。