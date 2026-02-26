ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間26日、オープン戦（OP戦）で今季初の先発登板。1回1/3を投げ、打者9人に対して制球に苦しみ被安打3、与四球2、3失点という内容でした。

佐々木投手はこの日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に登板。初回、1番ヘラルド・ペルドモ選手に96.5マイル（約155キロ）の直球をライト前にはじき返されると、2番ティム・タワ選手を四球で歩かせ、1アウト1、2塁のピンチを迎えます。ここで4番ノーラン・アレナド選手と5番イルデマロ・バルガス選手に連打を浴び3失点。後続は連続三振に仕留めますが初回だけで27球を投じ、制球に苦しむ様子を見せました。

2回もマウンドにあがった佐々木投手。先頭のドリュー・ジョーンズ選手をカットボールで空振り三振に仕留めるも、続くアラミス・ガルシア選手に四球を与えたところで降板。この日は1回1/3で36球、被安打3、与四球2、奪三振3、3失点の内容でした。最速は98.6マイル（約159キロ）、投じた36球のうちストライクが17球、ボールが19球と制球に課題が残る登板となりました。

今季、実戦初登板を終えた佐々木投手は、この日の投球について「カットというかスライダーというか、まぁそのボールとツーシームも今日何球か投げて、ブルペンではフォークが1番よくなかったんですけど、試合では1番よくて、まっすぐとかがブルペンの方がよかったからもったいなかったなと思います」と振り返りました。

さらに「バッターが立ってみて、初めてだったので、そこはまだ日によってバラつきもあるので。バッターたってみて、2人目ですぐクイックあったり、うまく投げれなかったなというところはあるんですけど、試合重ね、もう少し自分のフォームで投げれるようになればと思います」と語りました。

ただこの時期はあくまでも調整の時期。今後に向けて「徐々にコントロールはまとまっていくと思う。それよりもスピード感はもっと腕を振ってよかったのかなというか、きれいに投げようとしすぎた感じがあった。強く振って全力に近い中でフォームを固め、ゾーンにまとめていくことが大事だと思うので、今日はそこができなかったのでもったいなかった」と今後の課題を明かしました。

佐々木投手はシーズン開幕まであと5試合の登板が予定されています。現状では「コンディション的には去年よりも良い状態。フォームも自分の中ではうまく来ている。ただ試合に入ってみて緊張感で思うように動かなかったところもあるので、その中であと5試合投げられるのはいい準備ができるかなと思います」と語りました。そして「僕みたいな立場は開幕から100％状態に合わせなきゃいけないので、シーズンをしっかり通せるように、フォームや配球などをしっかり準備してやれれば」と力強く意気込みを語りました。