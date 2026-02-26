BTSのJUNG KOOK（ジョングク）は、デニムも似合う！ 契約を結んでいる米ファッションブランド「カルバン・クライン」が25日、グローバルブランドアンバサダーJUNG KOOKとコラボしたキャンペーンを公開した。韓国メディアが報じた。

コラボのテーマは「今、この瞬間を生きる姿勢」。世界的な写真家で映画監督メルト・アラス氏が演出を担当し、スタイルと人生に対する姿勢を多様な世界観で投影したという。公開された映像で、JUNG KOOKは音楽に合わせて、腹筋やパフォーマンスを披露した。今回のキャンペーンでは、米女優ロージー・ペレスがサプライズ出演した。

韓国メディアのスポーツ京郷は26日「コレクションは、90年代の感性を取り入れたストレートフィット、バギージーンズ、トラッカージャケットなど、進化したデニムアイテムを中心に構成された。カルバン・クラインはロゴ入りTシャツとボンバージャケットを組み合わせ、デニムを『日常的なアイテム』から『確固たるスタイルアイコン』へと提示した」と説明した。

JUNG KOOKは「私がカルバン・クラインのジーンズを愛する理由は、日常の中で最も心地よく溶け込むからです。今回のキャンペーンで着用したルックは、90年代のムードを取り入れつつ、現代的な感覚が加わっている。音楽とダンス、そしてファッションを都市のエネルギーと結びつける作業は本当に特別だった」と語った。