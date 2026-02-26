ÊÆ¥Æ¥Ã¥¯ÉÔÄ´¤ÎÂÐ¹³ºö¤Ï¶â¤ÈÆüËÜ!? ¥ª¥ë¥«¥óÄ¶¤¨¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É8Áª
¡üÂ³¤¯FANG¡Ü¤ÎÉÔ¿¶¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×?
ºòº£¡¢·ÐºÑ»ï¤Ê¤É¤Ç¡ÖSaaS¤Î»à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ô²Á²¼Íî¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FANG¡Ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¼êIT´ØÏ¢10ÌÃÊÁ¡ÊMeta¡¢Amazon¡¢Netflix¡¢Google¡¢Apple¡¢Microsoft¡¢NVIDIA¤Ê¤É¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿»Ø¿ô¤â¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Û¤«¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ø¤ÎÊ¬»¶¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢SBI¾Ú·ôÅê»ñ¾ðÊóÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àî¾å²í¿Í¤µ¤ó¤Ë¡¢FANG¡ÜÉÔ¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î²òÀâ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥ª¥ë¥«¥óÄ¶¤¨¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
FANG¡Ü¤¬ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿6¥õ·î! ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï?
¡Ö¹ñÆâ³ô¼°¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ºÇ¶áÉÔÄ´¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SBI¾Ú·ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¤ì¶Ú¾å°Ì¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É7ËÜ¡Ê½ÅÊ£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î2025Ç¯7·îËö¤«¤éÄ¾¶á¤Þ¤Ç¤ÎÌó6¥õ·îÈ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿ÞÉ½1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î´ð½à²Á³Û¤Î·×»»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥É¥ë±ßTTM¤ÎÃÍÆ°¤¤â»²¹Í¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1¡¡Çä¤ì¶Ú¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Èæ³Ó ¡Ê2025Ç¯7·îËö¡Á2026/2/18¡¡2025Ç¯7·îËö¡á100¡Ë ¢¨QUICK¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢TOPIX¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡¢S&P500¤ÏeMAXIS Slim¡¢NASDAQ100¤Ï¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¢FANG¡Ü¤ÏiFreeNEXT¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³ô¼°¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤äTOPIX¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¢¥¸¥¢³ô¼°¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¿·¶½¹ñ³ô¼°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹¥Ä´¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤¬Ìó6³ä¤Î¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤ÏS&P500¡¢NASDAQ100¡¢FANG¡Ü¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËFANG¡Ü¤ÎÉÔ¿¶¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¿¤ÓÇº¤àÍýÍ³¤È¤Ï?
Â¸µ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ³ô¼°¤Î²¼ÍîÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬µð³Û¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë²ó¼ý¸«ÄÌ¤·¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äAI¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç·¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç·¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¹½À®Èæ¤¬¹â¤¤FANG¡Ü¤äNASDAQ100¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÊÆ¥É¥ë¤ÎÈæÎ¨¤¬100¡ó¤Î¤¿¤á¡¢1·î°Ê¹ß¤Î±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬´ð½à²Á³Û¤Î²¼ÍîÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ï°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¹¥µ¡¤È¤¤¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀÑÎ©¤òÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°°ìÊÕÅÝ¤ÎÊý¤äÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊÊÆ¥É¥ë¡Ë¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý»ñ»º¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô°ìÊÕÅÝ¤«¤é¤ÎÊ¬»¶¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°!?
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÊÆ¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÆÃ¤ËFANG¡Ü¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À6¥õ·î´Ö¤Ç¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤«¤é¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊ¬»¶Åê»ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ´ü´Ö3Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢NISA¤ÇÇã¤¨¤ë¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¡Ë¤Î°ìÍ÷¤¬¿ÞÉ½2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é8¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬³ô¼°100¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2¡¡NISA¤ÇÇã¤¨¤ë 6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É°ìÍ÷¡¡¢¨¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎNISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö3Ç¯°Ê¾å¡Ë¤ò6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó½ç¤ËÉ½¼¨¡Ê2026Ç¯1·îËö´ð½à¡Ë¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ü³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ
¶â¤ÈÆüËÜ!? 6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï?
¶â¤ò¸ü¤á¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¡È¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à·¿¡É¥Õ¥¡¥ó¥É
1°Ì¤Î¥Ô¥¯¥Æ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ñ»º¥¯¥é¥¹¡Ê³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢¶â¡¢¥ê¡¼¥ÈÅù¡Ë¤ËÅê»ñ¤·¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾å¾è¤»¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»ñ»º¤òÁªÄê¤·¡¢ÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤Î·èÄê¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ñ»ºÇÛÊ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¸¶Â§·î1²ó¤Ç¡¢»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï³ô¼°34.2¡ó¡¢ºÄ·ô22.5¡ó¡¢¶â35.8¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬¹±¾ïÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£³ô¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿·¶½¹ñ¤Ë¤âÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä±ß»ñ»º¤¬62¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤ÎÈæÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä°Â³ô¡Ü¶â¡ÜºÄ·ô¤ÇÊ¬»¶¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼·¿
2°Ì¤Î¥À¥¤¥ï FE¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¡¢4°Ì¤Î¥À¥¤¥ï FE¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë¤Ï¡¢³ä°Â¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âETF¡¢ºÄ·ô¡¢Å¾´¹¼ÒºÄ¤Ê¤É³ô¼°°Ê³°¤Î»ñ»º¤âÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈŽ¥¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ÊÅê»ñÀè¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ñ»º¹½À®Èæ¤ÏËÌÊÆ³ô¼°42.8¡ó¡¢²¤½£³ô¼°18.5¡ó¡¢ÆüËÜ³ô¼°5.9¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾³ô¼°9.0¡ó¡¢¶â´ØÏ¢¡Ê¶âETF¤È¶â´ØÏ¢³ô¼°¡Ë15.7¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£È¾Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÊÆ¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤¬ÂÐ±ß¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GDPÈæÎ¨¤ò»²¹Í¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦¤Þ¤ë¤´¤È·¿¡É
3°Ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¥³¥¢¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¡Ê¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢¶â¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¡¢³ÆÅê»ñÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»Ø¿ô¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¡¢ºÄ·ô¤Î´ðËÜÁÈÆþÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡ÊÆüËÜ¡¢Àè¿Ê¹ñ¡¢¿·¶½¹ñ¡Ë¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÁí³Û¤ÎÈæÎ¨¤ò»²¹Í¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï¹ñÆâ³ô¼°3.3¡ó¡¢³°¹ñ³ô¼°18.9¡ó¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°12.2¡ó¡¢¹ñÆâºÄ·ô2.4¡ó¡¢³°¹ñºÄ·ô18.9¡ó¡¢¿·¶½¹ñºÄ·ô12.0¡ó¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È4.8¡ó¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥È4.8¡ó¡¢¶â¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë22.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¶â¤ä¿·¶½¹ñ³ô¼°¤ÎÁÈÆþ¤ì¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤ÈJ¥ê¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë2»ñ»º·¿
5°Ì¤ÎNZAM¡¦¥Ù¡¼¥¿ ÆüËÜ2»ñ»º¡Ê³ô¼°¡ÜREIT¡Ë¡¢6°Ì¤ÎÆüËÜ³ô¼°¡¦J¥ê¡¼¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¡Ë¤ÈÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¡Ë¤Ë¶ÑÅùÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï¤Û¤ÜÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Æ°Åª¤ËÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿
7°Ì¤Î¥Ô¥¯¥Æ¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê1Ç¯·è»»·¿¡Ë¡Ê°¦¾Î¡§¥Î¥¢¥ê¥¶¡¼¥Ö1Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¤³¦¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢¶â¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ»ñ»ºÇÛÊ¬¤òµ¡Æ°Åª¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï³ô¼°40.4¡ó¡¢ºÄ·ô32.7¡ó¡¢¶â20.6¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬¹±¾ïÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Ê±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ß¤ÎÈæÎ¨¤¬47.4¡ó¤ÇÊÆ¥É¥ë¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¥ÇÛÅöÌÃÊÁ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¹ñÆâ2»ñ»º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö·¿
8°Ì¤ÎÆüËÜ³ô¡õJ¥ê¡¼¥È ¹¥ÇÛÅö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥¤¥ó¥«¥à¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢4°Ì¤È5°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ñÆâ2»ñ»º¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¹¥ÇÛÅö¤Î¹ñÆâ³ô¼°¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¹¥ÇÛÅö¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÆþÈæÎ¨¤Ï30¡ó¡Á70¡ó¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï¹ñÆâ³ô¼°¤¬66.0¡ó¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¤¬33.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É8ËÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡À¤³¦¤Î³ô¼°¤È¶â¤ËÉý¹¤¯Ê¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¢¹ñÆâ³ô¼°¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¤Î2»ñ»º¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤ÎÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¶â¤ÈÆüËÜ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¹¡£
8¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÃÍÆ°¤¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¼¨¤¹É¸½àÊÐº¹¡Ê5Ç¯¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥ª¥ë¥«¥óÂÐÈæ¤Ç5³ä¤«¤é8³äÄøÅÙ¤ÎÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°Ãæ¿´¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶â¤ä¹ñÆâ³ô¼°¡Ê¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢Éý¹¤¤ÄÌ²ß¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤äSBI¥»¥ì¥¯¥È¤Î¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¾ðÊó¤Ï2026Ç¯1·îËö´ð½à
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
Àî¾å²í¿Í ¤«¤ï¤«¤ß¤Þ¤µ¤È SBI¾Ú·ô Åê»ñ¾ðÊóÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£´Ý»°¾Ú·ô¤Ç¹ñÆâ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹ñÆâÂç¼ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç18Ç¯´Ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢2020Ç¯¤è¤êau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¡Ê¿·NISA¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ºòº£¡¢·ÐºÑ»ï¤Ê¤É¤Ç¡ÖSaaS¤Î»à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ô²Á²¼Íî¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FANG¡Ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¼êIT´ØÏ¢10ÌÃÊÁ¡ÊMeta¡¢Amazon¡¢Netflix¡¢Google¡¢Apple¡¢Microsoft¡¢NVIDIA¤Ê¤É¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿»Ø¿ô¤â¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
FANG¡Ü¤¬ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿6¥õ·î! ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï?
¡Ö¹ñÆâ³ô¼°¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ºÇ¶áÉÔÄ´¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SBI¾Ú·ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¤ì¶Ú¾å°Ì¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É7ËÜ¡Ê½ÅÊ£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î2025Ç¯7·îËö¤«¤éÄ¾¶á¤Þ¤Ç¤ÎÌó6¥õ·îÈ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿ÞÉ½1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î´ð½à²Á³Û¤Î·×»»¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥É¥ë±ßTTM¤ÎÃÍÆ°¤¤â»²¹Í¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½1¡¡Çä¤ì¶Ú¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Èæ³Ó ¡Ê2025Ç¯7·îËö¡Á2026/2/18¡¡2025Ç¯7·îËö¡á100¡Ë ¢¨QUICK¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢TOPIX¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¡¢S&P500¤ÏeMAXIS Slim¡¢NASDAQ100¤Ï¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¢FANG¡Ü¤ÏiFreeNEXT¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³ô¼°¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤äTOPIX¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¢¥¸¥¢³ô¼°¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¿·¶½¹ñ³ô¼°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹¥Ä´¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤¬Ìó6³ä¤Î¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤ÏS&P500¡¢NASDAQ100¡¢FANG¡Ü¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËFANG¡Ü¤ÎÉÔ¿¶¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¿¤ÓÇº¤àÍýÍ³¤È¤Ï?
Â¸µ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ³ô¼°¤Î²¼ÍîÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬µð³Û¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë²ó¼ý¸«ÄÌ¤·¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äAI¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç·¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âç·¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¹½À®Èæ¤¬¹â¤¤FANG¡Ü¤äNASDAQ100¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÊÆ¥É¥ë¤ÎÈæÎ¨¤¬100¡ó¤Î¤¿¤á¡¢1·î°Ê¹ß¤Î±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬´ð½à²Á³Û¤Î²¼ÍîÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ï°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¹¥µ¡¤È¤¤¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀÑÎ©¤òÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°°ìÊÕÅÝ¤ÎÊý¤äÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊÊÆ¥É¥ë¡Ë¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý»ñ»º¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô°ìÊÕÅÝ¤«¤é¤ÎÊ¬»¶¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°!?
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÊÆ¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÆÃ¤ËFANG¡Ü¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À6¥õ·î´Ö¤Ç¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¤«¤é¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊ¬»¶Åê»ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ´ü´Ö3Ç¯°Ê¾å¤Ç¡¢NISA¤ÇÇã¤¨¤ë¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¡Ë¤Î°ìÍ÷¤¬¿ÞÉ½2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é8¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬³ô¼°100¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2¡¡NISA¤ÇÇã¤¨¤ë 6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É°ìÍ÷¡¡¢¨¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËSBI¾Ú·ôºîÀ®¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎNISA¡¦À®Ä¹Åê»ñÏÈÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI¾Ú·ô¼è¤ê°·¤¤¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö3Ç¯°Ê¾å¡Ë¤ò6¥õ·î¥ê¥¿¡¼¥ó½ç¤ËÉ½¼¨¡Ê2026Ç¯1·îËö´ð½à¡Ë¡¢¾åµ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ü³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ
¶â¤ÈÆüËÜ!? 6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ï?
¶â¤ò¸ü¤á¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¡È¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à·¿¡É¥Õ¥¡¥ó¥É
1°Ì¤Î¥Ô¥¯¥Æ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ñ»º¥¯¥é¥¹¡Ê³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢¶â¡¢¥ê¡¼¥ÈÅù¡Ë¤ËÅê»ñ¤·¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ë¾å¾è¤»¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»ñ»º¤òÁªÄê¤·¡¢ÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤Î·èÄê¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ñ»ºÇÛÊ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¸¶Â§·î1²ó¤Ç¡¢»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï³ô¼°34.2¡ó¡¢ºÄ·ô22.5¡ó¡¢¶â35.8¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬¹±¾ïÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£³ô¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿·¶½¹ñ¤Ë¤âÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä±ß»ñ»º¤¬62¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤ÎÈæÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ä°Â³ô¡Ü¶â¡ÜºÄ·ô¤ÇÊ¬»¶¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼·¿
2°Ì¤Î¥À¥¤¥ï FE¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¡¢4°Ì¤Î¥À¥¤¥ï FE¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë¤Ï¡¢³ä°Â¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î³ô¼°Åù¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âETF¡¢ºÄ·ô¡¢Å¾´¹¼ÒºÄ¤Ê¤É³ô¼°°Ê³°¤Î»ñ»º¤âÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈŽ¥¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ÊÅê»ñÀè¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ñ»º¹½À®Èæ¤ÏËÌÊÆ³ô¼°42.8¡ó¡¢²¤½£³ô¼°18.5¡ó¡¢ÆüËÜ³ô¼°5.9¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾³ô¼°9.0¡ó¡¢¶â´ØÏ¢¡Ê¶âETF¤È¶â´ØÏ¢³ô¼°¡Ë15.7¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£È¾Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÊÆ¥É¥ë¤ä¥æ¡¼¥í¤¬ÂÐ±ß¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GDPÈæÎ¨¤ò»²¹Í¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¡ÈÀ¤³¦¤Þ¤ë¤´¤È·¿¡É
3°Ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¥³¥¢¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¡Ê¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢¶â¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¡¢³ÆÅê»ñÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»Ø¿ô¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¡¢ºÄ·ô¤Î´ðËÜÁÈÆþÈæÎ¨¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡ÊÆüËÜ¡¢Àè¿Ê¹ñ¡¢¿·¶½¹ñ¡Ë¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÁí³Û¤ÎÈæÎ¨¤ò»²¹Í¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï¹ñÆâ³ô¼°3.3¡ó¡¢³°¹ñ³ô¼°18.9¡ó¡¢¿·¶½¹ñ³ô¼°12.2¡ó¡¢¹ñÆâºÄ·ô2.4¡ó¡¢³°¹ñºÄ·ô18.9¡ó¡¢¿·¶½¹ñºÄ·ô12.0¡ó¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È4.8¡ó¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥È4.8¡ó¡¢¶â¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë22.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£¶â¤ä¿·¶½¹ñ³ô¼°¤ÎÁÈÆþ¤ì¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ô¤ÈJ¥ê¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë2»ñ»º·¿
5°Ì¤ÎNZAM¡¦¥Ù¡¼¥¿ ÆüËÜ2»ñ»º¡Ê³ô¼°¡ÜREIT¡Ë¡¢6°Ì¤ÎÆüËÜ³ô¼°¡¦J¥ê¡¼¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¡Ë¤ÈÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¡Ë¤Ë¶ÑÅùÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï¤Û¤ÜÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Æ°Åª¤ËÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó·¿
7°Ì¤Î¥Ô¥¯¥Æ¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê1Ç¯·è»»·¿¡Ë¡Ê°¦¾Î¡§¥Î¥¢¥ê¥¶¡¼¥Ö1Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¤³¦¤Î³ô¼°¡¢ºÄ·ô¡¢¶â¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ»ñ»ºÇÛÊ¬¤òµ¡Æ°Åª¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï³ô¼°40.4¡ó¡¢ºÄ·ô32.7¡ó¡¢¶â20.6¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬¹±¾ïÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Ê±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ß¤ÎÈæÎ¨¤¬47.4¡ó¤ÇÊÆ¥É¥ë¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¥ÇÛÅöÌÃÊÁ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¹ñÆâ2»ñ»º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö·¿
8°Ì¤ÎÆüËÜ³ô¡õJ¥ê¡¼¥È ¹¥ÇÛÅö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°¦¾Î¡§¥¤¥ó¥«¥à¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢4°Ì¤È5°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ñÆâ2»ñ»º¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¹¥ÇÛÅö¤Î¹ñÆâ³ô¼°¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¹¥ÇÛÅö¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÆþÈæÎ¨¤Ï30¡ó¡Á70¡ó¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ»º¹½À®Èæ¤Ï¹ñÆâ³ô¼°¤¬66.0¡ó¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¤¬33.7¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É8ËÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡À¤³¦¤Î³ô¼°¤È¶â¤ËÉý¹¤¯Ê¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¢¹ñÆâ³ô¼°¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¤Î2»ñ»º¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¤ÎÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¶â¤ÈÆüËÜ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¹¡£
8¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÃÍÆ°¤¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¼¨¤¹É¸½àÊÐº¹¡Ê5Ç¯¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥ª¥ë¥«¥óÂÐÈæ¤Ç5³ä¤«¤é8³äÄøÅÙ¤ÎÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°Ãæ¿´¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶â¤ä¹ñÆâ³ô¼°¡Ê¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢Éý¹¤¤ÄÌ²ß¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î6¥õ·î¹¥À®ÀÓ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤äSBI¥»¥ì¥¯¥È¤Î¹ñÆâ³ô¼°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¾ðÊó¤Ï2026Ç¯1·îËö´ð½à
·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢µ»öÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
Àî¾å²í¿Í ¤«¤ï¤«¤ß¤Þ¤µ¤È SBI¾Ú·ô Åê»ñ¾ðÊóÉô ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£´Ý»°¾Ú·ô¤Ç¹ñÆâ³ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¹ñÆâÂç¼ê±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç18Ç¯´Ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦±Ä¶È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¸å¡¢2020Ç¯¤è¤êau¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£ºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØÅê»ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¡Ê¿·NISA¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é