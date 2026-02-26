映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』ティザービジュアルが公開 最強のコンビが今度は時空を超えた大冒険へ
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』が、5月29日より公開されることが決定。あわせて、超特報とティザービジュアルが解禁され、特典付きムビチケ前売券の発売情報も発表された。
【動画】『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』超特報
今回到着した超特報で明らかになったのは、トムとジェリーの変わらぬ関係性と、まさかの新設定。舞台はニューヨークの博物館。なんとトムは、ここで警備員のアルバイト中だ。「ネズミ進入禁止」を勝手に掲げ、侵入してきたジェリーといつもの壮絶な追いかけっこを開始する。
しかし、今回はただのケンカでは終わらない。もみ合いの末、トムがいよいよジェリーを捕まえたその瞬間、展示されていた「魔法の羅針盤」が起動。ふたりはまばゆい光に包まれ、見知らぬ世界へと飛ばされてしまう。そこは過去なのか、未来なのか。果たしてトムとジェリーは、元の世界に戻れるのか!?
「世界一有名な追いかけっこ」が巻き起こす、シリーズ史上最大級で贈るタイムスリップ大冒険がいま始まる。
またビジュアルには、「ケンカするほど、世界は救える!?」というキャッチコピーとともに、時空の渦に巻き込まれながらも追いかけっこをやめない2人の姿が描かれている。どんな時代、どんな場所でも変わらない“仲良くケンカする”2人の愛らしさと、壮大な冒険の幕開けを感じさせるデザインとなっている。
さらに、本作の公開決定を記念し、3月20日よりムビチケ前売券（カード）の発売が決定した。購入特典は、ファン必見の「追いかけっこ！ステッカーセット」。トム、ジェリー、そして物語のキーアイテムとなる「星の羅針盤」の3枚が封入される、本作だけの限定アイテムだ。
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は、5月29日公開。
【動画】『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』超特報
今回到着した超特報で明らかになったのは、トムとジェリーの変わらぬ関係性と、まさかの新設定。舞台はニューヨークの博物館。なんとトムは、ここで警備員のアルバイト中だ。「ネズミ進入禁止」を勝手に掲げ、侵入してきたジェリーといつもの壮絶な追いかけっこを開始する。
「世界一有名な追いかけっこ」が巻き起こす、シリーズ史上最大級で贈るタイムスリップ大冒険がいま始まる。
またビジュアルには、「ケンカするほど、世界は救える!?」というキャッチコピーとともに、時空の渦に巻き込まれながらも追いかけっこをやめない2人の姿が描かれている。どんな時代、どんな場所でも変わらない“仲良くケンカする”2人の愛らしさと、壮大な冒険の幕開けを感じさせるデザインとなっている。
さらに、本作の公開決定を記念し、3月20日よりムビチケ前売券（カード）の発売が決定した。購入特典は、ファン必見の「追いかけっこ！ステッカーセット」。トム、ジェリー、そして物語のキーアイテムとなる「星の羅針盤」の3枚が封入される、本作だけの限定アイテムだ。
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は、5月29日公開。