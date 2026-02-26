儚くも美しい『木挽町のあだ討ち』を象徴する世界観ビジュアル12種が解禁 市川染五郎・松本幸四郎らの太鼓判コメントも到着
柄本佑が主演を務め、渡辺謙が共演する映画『木挽町のあだ討ち』より、儚く美しい物語を象徴する世界観ビジュアル12種が解禁。また、市川九團次、尾上右近ら歌舞伎俳優陣の太鼓判コメントも到着した。
【写真】『木挽町のあだ討ち』世界観ビジュアル（全12種）
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。
このたび解禁となったのは、本作の物語世界を象徴する世界観ビジュアル12種。主人公・総一郎がまっすぐにこちらを見つめる静謐なカットをはじめ、芝居小屋〈森田座〉を束ねる金治の佇まい、美しい赤い振袖を纏い振り返る菊之助の姿、そして物語の鍵を握る作兵衛の表情が切り取られている。
純白の雪原で仇討ちを果たそうとする菊之助と作兵衛を上空から捉えた1枚や、そんな仇討ちの様子を見守る200人の見物客が差す無数の和傘が重なり合う圧巻の光景も収められている。
さらに、森田座内部の荘厳な空間や、歌舞伎の舞台を支える職人たちが丹念に劇場を整える様子、木戸芸者・一八が立ち台に立ち客を呼び込む姿、満員の観客に見守られながら『仮名手本忠臣蔵』で四十七士が花道を進む場面など、どのビジュアルも儚くも美しく、そしてどこか切実に胸を打つ、印象深い仕上がりとなっている。
あわせて、公開を目前に控え、本作を一足先に鑑賞した各界を代表する著名人から続々と絶賛コメントが到着した。歌舞伎版『木挽町のあだ討ち』（2025年上演）で伊納菊之助を演じた市川染五郎、篠田金治を演じた松本幸四郎をはじめ、市川九團次、尾上右近ら現代歌舞伎界を牽引する俳優陣も本作を高く評価。舞台で本作の世界を体現した彼らが、映画ならではの表現と芝居小屋〈森田座〉の再現度に賛辞を寄せている。
市川染五郎は、「圧倒的な映像美、あだ討ちの真相を追体験していく没入感、そして芝居人の情熱と温かさ。原作、歌舞伎版をご覧になった方も、もちろんそうでない方でも楽しめる、日本人だから作れるエンターテイメントです」とコメント。
松本幸四郎は「永井紗耶子さんの強く江戸を感じる、人と人との強く熱い絆が描かれた『木挽町のあだ討ち』が、これほどまでに温かく、サスペンスな刺激で具現化された映画に胸が熱くなりました。“木挽町で働く私”にとっても特別なひとときを味わうことができました」と語った。
歌舞伎という伝統芸能の世界に身を置く俳優陣からの言葉は、本作の歌舞伎シーンの完成度の高さを物語っている。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
＜歌舞伎版『木挽町のあだ討ち』（2025年上演）からのコメント＞
■市川染五郎（伊納菊之助役）
圧倒的な映像美、あだ討ちの真相を追体験していく没入感、そして芝居人の情熱と温かさ。原作、歌舞伎版をご覧になった方も、もちろんそうでない方でも楽しめる、日本人だから作れるエンターテイメントです。
■松本幸四郎（歌舞伎版『木挽町のあだ討ち』2025年上演、篠田金治役）
永井紗耶子さんの強く江戸を感じる、人と人との強く熱い絆が描かれた『木挽町のあだ討ち』がこれほどまでに温かく、サスペンスな刺激で具現化された映画『木挽町のあだ討ち』に胸が熱くなりました。“木挽町で働く私”にとっても特別なひとときを味わうことができました。ぜひとも多くの人々と感動という強い絆で繋がりたく願っています。
＜歌舞伎界からのコメント＞
■市川九團次
いい俳優陣が揃い何が起こるのか、いい意味で裏切られましたねー。謎謎謎が最後には感動秘話に!! 歌舞伎を取り込んだ新しい時代劇が生まれましたね。歌舞伎の風情、楽屋裏の出来事いずれも興味深かった。物語の各所にありえないほどの大胆な趣向をおりまぜ、いったいどうなってるのか？ 最後の最後までハラハラで、目が離せません。謎が謎を生む新感覚ミステリー仇討ち物語が完成しました。
■尾上右近
映画『木挽町のあだ討ち』を拝見して、芝居者ならではの温もりに胸を掴まれました。人が人を演じるということ。その「嘘」が、いつの間にかどうしようもなく真（まこと）になっていく瞬間。
映画として完全にやられました。「あの役も、この役もやってみたい」。そんな欲が、次々に湧き上がってくる。そして同時に、「これ、歌舞伎でやりたい…いや、もう染五郎さんがやっているじゃないか」と、悔しさが込み上げる。でもそれは、苦しい悔しさではなく、たまらなく幸せな悔しさでした。
改めて思い出しました。自分が歌舞伎を好きでいる理由のひとつは、作品そのものだけでなく、そこに関わる“人の温もり”に強く惹かれているからなのだと。
千穐萬歳大々叶。この作品に、そして舞台芸術に、ことだまを捧げたい。エンターテインメントよ、歌舞伎よ、日本よ――さらに、さらに盛り上がってほしいと、心から願っています。
【写真】『木挽町のあだ討ち』世界観ビジュアル（全12種）
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。
このたび解禁となったのは、本作の物語世界を象徴する世界観ビジュアル12種。主人公・総一郎がまっすぐにこちらを見つめる静謐なカットをはじめ、芝居小屋〈森田座〉を束ねる金治の佇まい、美しい赤い振袖を纏い振り返る菊之助の姿、そして物語の鍵を握る作兵衛の表情が切り取られている。
さらに、森田座内部の荘厳な空間や、歌舞伎の舞台を支える職人たちが丹念に劇場を整える様子、木戸芸者・一八が立ち台に立ち客を呼び込む姿、満員の観客に見守られながら『仮名手本忠臣蔵』で四十七士が花道を進む場面など、どのビジュアルも儚くも美しく、そしてどこか切実に胸を打つ、印象深い仕上がりとなっている。
あわせて、公開を目前に控え、本作を一足先に鑑賞した各界を代表する著名人から続々と絶賛コメントが到着した。歌舞伎版『木挽町のあだ討ち』（2025年上演）で伊納菊之助を演じた市川染五郎、篠田金治を演じた松本幸四郎をはじめ、市川九團次、尾上右近ら現代歌舞伎界を牽引する俳優陣も本作を高く評価。舞台で本作の世界を体現した彼らが、映画ならではの表現と芝居小屋〈森田座〉の再現度に賛辞を寄せている。
市川染五郎は、「圧倒的な映像美、あだ討ちの真相を追体験していく没入感、そして芝居人の情熱と温かさ。原作、歌舞伎版をご覧になった方も、もちろんそうでない方でも楽しめる、日本人だから作れるエンターテイメントです」とコメント。
松本幸四郎は「永井紗耶子さんの強く江戸を感じる、人と人との強く熱い絆が描かれた『木挽町のあだ討ち』が、これほどまでに温かく、サスペンスな刺激で具現化された映画に胸が熱くなりました。“木挽町で働く私”にとっても特別なひとときを味わうことができました」と語った。
歌舞伎という伝統芸能の世界に身を置く俳優陣からの言葉は、本作の歌舞伎シーンの完成度の高さを物語っている。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
＜歌舞伎版『木挽町のあだ討ち』（2025年上演）からのコメント＞
■市川染五郎（伊納菊之助役）
圧倒的な映像美、あだ討ちの真相を追体験していく没入感、そして芝居人の情熱と温かさ。原作、歌舞伎版をご覧になった方も、もちろんそうでない方でも楽しめる、日本人だから作れるエンターテイメントです。
■松本幸四郎（歌舞伎版『木挽町のあだ討ち』2025年上演、篠田金治役）
永井紗耶子さんの強く江戸を感じる、人と人との強く熱い絆が描かれた『木挽町のあだ討ち』がこれほどまでに温かく、サスペンスな刺激で具現化された映画『木挽町のあだ討ち』に胸が熱くなりました。“木挽町で働く私”にとっても特別なひとときを味わうことができました。ぜひとも多くの人々と感動という強い絆で繋がりたく願っています。
＜歌舞伎界からのコメント＞
■市川九團次
いい俳優陣が揃い何が起こるのか、いい意味で裏切られましたねー。謎謎謎が最後には感動秘話に!! 歌舞伎を取り込んだ新しい時代劇が生まれましたね。歌舞伎の風情、楽屋裏の出来事いずれも興味深かった。物語の各所にありえないほどの大胆な趣向をおりまぜ、いったいどうなってるのか？ 最後の最後までハラハラで、目が離せません。謎が謎を生む新感覚ミステリー仇討ち物語が完成しました。
■尾上右近
映画『木挽町のあだ討ち』を拝見して、芝居者ならではの温もりに胸を掴まれました。人が人を演じるということ。その「嘘」が、いつの間にかどうしようもなく真（まこと）になっていく瞬間。
映画として完全にやられました。「あの役も、この役もやってみたい」。そんな欲が、次々に湧き上がってくる。そして同時に、「これ、歌舞伎でやりたい…いや、もう染五郎さんがやっているじゃないか」と、悔しさが込み上げる。でもそれは、苦しい悔しさではなく、たまらなく幸せな悔しさでした。
改めて思い出しました。自分が歌舞伎を好きでいる理由のひとつは、作品そのものだけでなく、そこに関わる“人の温もり”に強く惹かれているからなのだと。
千穐萬歳大々叶。この作品に、そして舞台芸術に、ことだまを捧げたい。エンターテインメントよ、歌舞伎よ、日本よ――さらに、さらに盛り上がってほしいと、心から願っています。